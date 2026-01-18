Este lunes, en el cielo predominarán los intervalos nubosos, sin descartar de algo de lluvia débil en las medianías del Norte

Este lunes se irá restableciendo el viento alisio en el archipiélago. Nos dejará rachas fuertes a muy fuertes, 60 – 80km/h, en cumbres expuestas y vertientes Sureste y Noroeste de las islas más altas. Por el contrario, en las costas Suroeste predominarán las brisas.

En el cielo, intervalos nubosos, sin descartar algo de lluvia débil en las medianías del Norte, especialmente de Gran Canaria. Las temperaturas apenas cambiarán, seguirá el ambiente fresco, con máximas 18 – 22ºC en costas. Y en el mar, situación complicada debido al viento, fuerte marejada generalizada, y oleaje de fondo del Norte disminuyendo de los 3,5 a 2,5m de altura.

El tiempo en Canarias por isla:

EL HIERRO: Intervalos nubosos más compactos por el Norte y la capital. Temperaturas sin cambios. Y viento del Norte a Nordeste con intervalos fuertes en cumbres.

LA PALMA: Nubosidad baja por el Norte y Este, con amplios claros en el resto. Temperaturas frescas, y viento del Nordeste fuerte en costas Sureste y Noroeste.

LA GOMERA: Cielos poco nubosos por el Sur y la capital, con más nubes en el resto. Viento del Norte-Nordeste racheado en zonas altas, costas Este y Oeste, +70km/h.

TENERIFE: Muchas nubes por el Norte, sin descartar unas gotas en las medianías del Nordeste. Numerosas horas de sol en el resto con temperaturas suaves, frescas en cumbres. Viento del Norte-Nordeste fuerte en zonas altas y la costa Sureste.

GRAN CANARIA: Panza de burro compacta por el Norte con algo de lluvia débil en medianías. En el resto, cielos poco nubosos. Temperaturas sin cambios, máximas 18 – 22ºC en costas. Y viento del Nordeste fuerte en cumbres y municipios del Este-Sureste.

FUERTEVENTURA: Predominarán los intervalos nubosos, más abundantes en horas centrales del día, ratos de sol. Temperaturas sin cambios y viento del Nordeste mod.

LANZAROTE: Alternancia de nubes y claros. Temperaturas frescas en horas nocturnas, agradables durante el día. Y viento del Norte-Nordeste moderado.

LA GRACIOSA: Predominio de los intervalos nubosos. Temperatura máxima de 20ºC en Caleta de Sebo, con viento del Norte-Nordeste 20 – 40km/h.