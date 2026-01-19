Toda la información del tiempo en Canarias

La probabilidad de precipitaciones este martes casi desaparecerá y en general predominarán los intervalos nubosos

El arranque de la semana será menos lluvioso. La probabilidad de precipitaciones este martes casi desaparecerá y en general predominarán los intervalos nubosos por el norte de las islas más frecuentes durante la primera mitad del día en municipios del norte y de paso por las islas orientales. Por la tarde el cielo se despejará en muchos puntos salvo en el sur de Tenerife donde se podrían generar nubes de evolución.

El viento también cambiará, irá a menos y soplará del nordeste por la tarde en la mitad occidental moderado y de componente norte en la oriental. Las temperaturas no experimentarán grandes cambios, seguirán siendo frescas , podrían subir algo durante la segunda mitad de la semana. El estado de la mar será de mar de fondo del noroeste en las costas del norte con olas que rondarán los 3 metros de altura y en torno a 1.5 en las del sur.

El tiempo en Canarias por isla:

El Hierro: Esperamos menos nubes como mucho de tipo bajo dispersas por el norte y algunas hileras de nubes altas. Amainará el viento. Las temperaturas irán de los 10 y los 15 grados.

La Palma: Se notará la reducción de la nubosidad en la vertiente este, algunas se verán por el oeste por la tarde y altas en la cumbre. El viento irá a menos y las temperaturas no variarán.

La Gomera: Intervalos nubosos por el norte y hacia el interior sin cerrarse demasiado el cielo. En el resto poco nuboso o despejado. Temperaturas entre los 15 y los 21 grados y poco viento.

Tenerife: Entrará el alisio moderado. Esperamos pocas nubes en general sin precipitaciones y algunas de evolución por el suroeste. Las temperaturas irán de los 15 y los 21 grados.

Gran Canaria: Manto nuboso en el nordeste que perderá consistencia, hacia el sur estará despejado. Viento del nordeste moderado y temperaturas entre los 16 y los 20 grados.

Fuerteventura: Nubes bajas de paso entrando por el norte y durante la primera mitad del día. El viento irá a menos por la tarde y las temperaturas oscilarán entre los 14 y los 21 grados.

Lanzarote: Seguirá el fresquito en Lanzarote, en Arrecife irá de los 13 a los 20 grados. El viento amainará por la tarde. Las nubes serán dispersas y pasarán de norte a sur con rapidez.