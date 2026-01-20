Este miércoles esperamos nubes a distintos niveles que estarán prácticamente todo el día, las más llamativas será de tipo alto pasando de norte a sur

Tiempo fresco y húmedo en las islas

El tiempo fresco y húmedo se mantendrá en las islas el resto de la semana. Este miércoles esperamos nubes a distintos niveles que estarán prácticamente todo el día, las más llamativas será de tipo alto pasando de norte a sur en franjas sin mayores consecuencias y luego también se verán nubes bajas en los municipios del norte básicamente, alguna gota se podría escapar al amanecer por el nordeste de Tenerife o norte de Gran Canaria. A ratos también se verá el sol en zonas del sur.

Las temperaturas no experimentarán grandes cambios y las máximas en costa volverán a rondar los 21 grados. El viento soplara de flojo a moderado de componente norte. El estado de la mar será de mar de fondo del noroeste con olas en torno a los 2.5m de altura en las costas del norte y algo más de 1.5 metros en las del sur.

El tiempo en Canarias por isla:

El Hierro: Las nubes volverán a ser protagonistas sobre todo en el norte. Por la tarde se verán también de tipo alto. Las temperaturas variarán entre los 10 y los 13 grados en Valverde.

La Palma: Veremos más nubes de tipo alto pasando de norte a sur, pero también habrá nubes bajas sobre todo en la vertiente oeste. Las temperaturas irán de los 13 a los 20 grados.

La Gomera: Intervalos nubosos de tipo bajo en el norte y cielos despejados en el resto por donde a lo largo del día irán pasando franjas nubosas del tipo alto. Temperaturas similares.

Tenerife: Podría amanecer lloviendo débilmente por el norte-nordeste, enseguida se disipará. Veremos bandas de nubes altas de norte a sur y sol a ratos en el sur. Temperaturas parecidas.

Gran Canaria: Nubosidad a distintos niveles, las más compactas de tipo bajo y con probabilidad de precipitaciones débiles por la mañana en el norte, en el resto nubosidad alta sin viento.

Fuerteventura: Se verá un cielo más gris que azul debido a las nubes altas. Se verán también de tipo bajo en el norte y oeste. Máximas de 19 grados en la capital.

Lanzarote: Las temperaturas irán de los 13 a los 20 grados en Arrecife, con nubes buena parte de la jornada de norte a sur y a distintos niveles. Predominará un ambiente húmedo.