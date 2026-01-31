ES NOTICIA

El Tiempo en Canarias | Mayores ratos de sol y cambio en el régimen de vientos

Previsión del tiempo para el domingo 1 de febrero de 2026

Terminaremos el fin de semana con tiempo mayormente estable y disfrutaremos de mayores ratos de sol incluso en las vertientes N. Además, por la tarde-noche nos visitará nubosidad de tipo alto que cruzará el archipiélago de W a E sin mayores consecuencias. Las temperaturas experimentarán un ligero descenso.

Las máximas descenderán sobre todo en el interior de La Palma, y de Gran Canaria, así como en zonas costeras de esta última isla y de Fuerteventura y Lanzarote. Las mínimas también bajarán un poco pero será más notable en las islas más orientales. El viento soplará flojo a moderado de componente N en la provincia oriental y del NW en la occidental, con algunas rachas fuertes en las vertiente expuestas. Y en el mar, habrá que extremar la precaución porque habrá mar de fondo del Nw con olas que pueden superar los 3 metros de altura, así como en costas del W de Fuerteventura y Lanzarote. En el resto de costas predominará las áreas de marejada.

El tiempo en Canarias por isla:

EL HIERRO: Intervalos nubosos por el N y NE. En el resto predominará el sol. Viento moderado del NW y las temperaturas irán desde los 12 a los 16 grados en Valverde.

LA PALMA: Predominio de cielos despejados salvo algunos intervalos nubosos por el N y E. Algunas nubes altas entrarán por el W por la tarde. Viento del NW moderado y temperaturas agradables.

LA GOMERA: Jornada agradable con cielos más despejados. Algunas nubes altas aparecerán por la tarde. El viento soplará del NW y temperaturas sin cambios.

TENERIFE: Ambiente tranquilo y soleado especialmente por el S y W. En el N se disfrutará del sol con algunas nubes ligeras. Nubosidad alta por la tarde-noche y viento que soplará del NW. Temperatura máxima de 22 grados en la capital.

GRAN CANARIA: Jornada agradable con abundante ratos de sol en todas las vertientes, aunque encontraremos algunas nubes bajas por el N por la mañana. Viento de componente N y temperaturas que irán desde los 16 a los 21 grados en la capital.

FUERTEVENTURA: Ambiente soleado particularmente por el S y E y algo más de nubosidad por el N y W de la isla. Viento flojo de componente N y temperatura máxima de 21 grados en la capital.

LANZAROTE: Jornada agradable con más de nubosidad por el W. En el resto sol y viento de componente N. Las temperaturas irán desde los 15 a los 21 grados en Arrecife.

LA GRACIOSA: Predominio de cielos nubosos con viento flojo de componente N. Las temperaturas irán desde los 15 a los 19 grados en Caleta de Sebo.

