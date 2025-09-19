El tiempo en Canarias | Se acaba el verano y se lleva el calor

Este sábado de momento volverá a ser otra jornada calurosa aunque las temperaturas ya empezarán en zonas de medianías a bajar de forma moderada
Este será el último fin de semana de un verano que se irá dejando un episodio de altas temperaturas intenso pero que tiene las horas contadas. A partir del domingo notaremos los cambios. Bajan las temperaturas, sube la humedad y regresan los alisios.
Este sábado de momento volverá a ser otra jornada calurosa aunque las temperaturas ya empezarán en zonas de medianías a bajar de forma moderada. Habrá zonas mañana con 8 grados menos que hoy, aún así muchos lugares volverán a superar los 30 grados.
Las nubes seguirán siendo de tipo medio y alto en las islas occidentales sobre todo por la mañana, en las orientales habrá menos nubosidad.
La calima seguirá presente y no se irá del todo hasta la próxima semana.
El viento podría soplar con rachas algo más fuertes durante las horas centrales del día este sábado, irá girando a nordeste.
El estado de la mar será de marejada en las costas del norte y marejadilla en las del sur.
El tiempo en Canarias por isla:
El Hierro: Las temperaturas en Valverde oscilarán entre los 24 y los 30 grados, y a partir de ahí empezarán a bajar. Se verán nubes altas por la mañana, calima y habrá algunas rachas fuertes.
La Palma: Habrá nubes media y altas casi todo el día, por el noroeste podrían caer algunas gotas sin tormentas. Seguirá la calima y la temperatura máxima en la capital será de 29 grados.
La Gomera: La humedad seguirá casi pegada a la costa, se verán nubes medias y altas y podrían darse rachas de viento ocasionales a mediodía. Temperaturas calurosas y bochorno.
Tenerife: Será otro día de calor y calima casi a todos los niveles. Nubes de tipo medio y alto. Y baja probabilidad de tormentas. Las temperaturas oscilarán entre los 24 y los 32 grados.
Gran Canaria: Bochorno con valores altos que irán a menos. En la capital irán de los 24 a los 30 y en las medianías sobre todo del sur volverán a superar los 35. Nubes altas y calima.
Fuerteventura: El domingo regresarán los alisios. Esperamos menos nubes que hoy aunque con calima. Las temperaturas oscilarán entre los 25 y los 33 grados.
Lanzarote: Los valores del termómetro se mantendrán en Arrecife entre los 24 y los 33 grados. El alisio irá cobrando fuerza por el sureste y se verán nubes medias y altas y calima.
La Graciosa: Esperamos un cielo cubierto de nubes altas, con calima y con valores en el termómetro que volverán a los 30 grados.