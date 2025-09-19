El tiempo en Canarias | Se acaba el verano y se lleva el calor

Este sábado de momento volverá a ser otra jornada calurosa aunque las temperaturas ya empezarán en zonas de medianías a bajar de forma moderada

Imagen RTVC.

Este será el último fin de semana de un verano que se irá dejando un episodio de altas temperaturas intenso pero que tiene las horas contadas. A partir del domingo notaremos los cambios. Bajan las temperaturas, sube la humedad y regresan los alisios.

Las nubes seguirán siendo de tipo medio y alto en las islas occidentales sobre todo por la mañana, en las orientales habrá menos nubosidad.

La calima seguirá presente y no se irá del todo hasta la próxima semana.

El viento podría soplar con rachas algo más fuertes durante las horas centrales del día este sábado, irá girando a nordeste.

El estado de la mar será de marejada en las costas del norte y marejadilla en las del sur.

El tiempo en Canarias por isla:

El Hierro: Las temperaturas en Valverde oscilarán entre los 24 y los 30 grados, y a partir de ahí empezarán a bajar. Se verán nubes altas por la mañana, calima y habrá algunas rachas fuertes.

La Palma: Habrá nubes media y altas casi todo el día, por el noroeste podrían caer algunas gotas sin tormentas. Seguirá la calima y la temperatura máxima en la capital será de 29 grados.

La Gomera: La humedad seguirá casi pegada a la costa, se verán nubes medias y altas y podrían darse rachas de viento ocasionales a mediodía. Temperaturas calurosas y bochorno.

Tenerife: Será otro día de calor y calima casi a todos los niveles. Nubes de tipo medio y alto. Y baja probabilidad de tormentas. Las temperaturas oscilarán entre los 24 y los 32 grados.

Gran Canaria: Bochorno con valores altos que irán a menos. En la capital irán de los 24 a los 30 y en las medianías sobre todo del sur volverán a superar los 35. Nubes altas y calima.

Fuerteventura: El domingo regresarán los alisios. Esperamos menos nubes que hoy aunque con calima. Las temperaturas oscilarán entre los 25 y los 33 grados.

Lanzarote: Los valores del termómetro se mantendrán en Arrecife entre los 24 y los 33 grados. El alisio irá cobrando fuerza por el sureste y se verán nubes medias y altas y calima.

La Graciosa: Esperamos un cielo cubierto de nubes altas, con calima y con valores en el termómetro que volverán a los 30 grados.