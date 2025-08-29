Durante la última semana de agosto, los chubascos han sido los protagonistas del tiempo en el Archipiélago

El último fin de semana de agosto se despide en Canarias con tiempo fresco. Imagen de Europa Press

Termina agosto y con ello se acerca la llegada del otoño con un tiempo más húmedo y fresco, aunque en Canarias no se ha hecho esperar esta última semana del mes.

Con el regreso a la rutina a la vuelta de la esquina, este último fin de semana de agosto es, para muchos, sus últimos momentos de vacaciones en los que aprovechar el buen tiempo que suele acompañar estas épocas en las playas del Archipiélago.

Sin embargo, estos últimos días parece que la lluvia no se ha hecho esperar y Canarias ha disfrutado de un tiempo más primaveral/otoñal en contraste con el habitual agosto caluroso y seco. Así, de cara a exprimir al máximo estos últimos días del mes, te contamos qué tiempo espera el Archipiélago para el fin de semana.

Informa RTVC

¿Qué tiempo habrá el último fin de semana de agosto en Canarias?

Estos días la nubosidad persistirá en el Archipiélago. En principio, la probabilidad de que llueva este fin de semana es bastante baja en contraste con la meteorología del resto de la semana. Sin embargo, sí aumentará el domingo y a partir del lunes comenzaremos el mes con lluvias débiles y haciendo uso del paraguas en el norte de las Islas.

En cuanto al mar, habrá mar de fondo en el norte, por lo que se aconseja que, aquellos que quieran disfrutar de la playa lo haga en las costas del sur, ya que en el norte se esperan olas que puedan superar los dos metros de altura. Además, se esperan rachas de viento ocasionales de entre 60 y 70 km/hora.

Así, agosto finaliza con un tiempo poco habitual protagonizado por temperaturas algo más suaves que las propias de esta época del año, sobre todo en medianías y cumbre y con una nubosidad baja asociada al régimen de alisio sobre todo el domingo. Durante el fin de semana, las temperaturas oscilarán entre los 22 y 28º en la provincia de Las Palmas y entre 17 y 29º en toda la provincia de Santa Cruz de Tenerife.

Sin grandes cambios para este viernes

Para este viernes, la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) pronostica cielos nubosos en el norte de las islas montañosas, con baja probabilidad de lluvias débiles y ocasionales, e intervalos nubosos en Lanzarote Fuerteventura, así como temperaturas con pocos cambios.

El viento se prevé que sople moderado del nordeste, fuerte en extremos sureste y noroeste de las islas de mayor relieve, donde no se descarta alguna racha localmente muy fuerte.

En cuanto a las condiciones del mar, se espera viento del noreste de fuerza 5 o 6, y de 4 o 5 en las aguas costeras de Lanzarote y Fuerteventura; marejada o fuerte marejada y mar de fondo del norte o noroeste en torno a 2 metros.

Llegada de un frente atlántico a la península

En cuanto al tiempo en la península, el desplazamiento de un frente atlántico por el tercio norte dejará precipitaciones en Galicia y el Cantábrico, con probables chubascos y tormentas fuertes o localmente muy fuertes y con granizo en Baleares y este de Cataluña, y volverá el calor, salvo en Baleares y litorales del sureste de la Península, donde las máximas descenderán.

De acuerdo con el pronóstico de la Aemet este viernes las precipitaciones afectarán de forma ocasional al Cantábrico, para reactivarse nuevamente en el Pirineo y en el nordeste de Cataluña, con chubascos acompañados de tormentas fuertes, incluso localmente muy fuertes, e ir con granizo. En Baleares se mantendrá la inestabilidad.

En el resto de la Península se prevé un tiempo más estable, aunque con cielos nubosos en el resto de la mitad norte y abundante nubosidad alta en la sur tendiendo a despejar y probables brumas frontales en Galicia y bancos de niebla matinales dispersos en interiores del Levante. Además, habrá predominio de vientos de componente oeste en la Península, en general moderados en la mitad norte, Estrecho y Alborán, y flojos en el resto de la mitad sur; con intervalos de fuerte y probabilidad de alguna racha muy fuerte en el Cantábrico sin descartarse en Alborán.