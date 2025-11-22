El tiempo en Canarias | Vuelve la calima y suben las temperaturas

La provincia oriental será la primera en en recibir la calima y se extenderá durante la tarde al resto de las islas, en menor medida en la isla de El Hierro

Imagen RTVC.

Este domingo tendremos una jornada marcada por el ambiente seco y el polvo en suspensión que cubrirá gran parte del archipiélago. La provincia oriental serán los primeros en recibirla y se extenderá durante la tarde al resto de las islas, en menor medida en la isla de El Hierro.

Predominarán los cielos mayormente despejados con algo de nubosidad de tipo alto por el Sur de Gran Canaria. En la isla de La Palma hay probabilidad de que pueda llover en la vertiente E de la isla. Las temperaturas máximas subirán considerablemente, donde el ascenso se notará más en medianías e interiores de las islas, sobre todo en Tenerife, Gran Canaria y Fuerteventura. Las mínimas suben ligeramente en Fuerteventura, Lanzarote, en puntos del N y S de Tenerife y Gran Canaria y en zonas costeras de La Palma y El Hierro.

El viento soplará mayormente de componente E moderado con rachas del SE que pueden ser intensas en cumbres de Tenerife y La Palma. En Fuerteventura y Lanzarote se acelerará en el extremo W.

El tiempo en Canarias por isla:

EL HIERRO: Predominará los cielos despejados. Alguna nube de tipo bajo en el N de la isla. El viento soplará del NE flojo que cambiará al E. La temperatura máxima será de 22 grados en Valverde.

LA PALMA: Nubosidad de tipo bajo matinal en la cara E donde dejarán algo lluvia. El viento será del E moderado y habrá rachas del SE intensas en cumbres. Las temperaturas oscilarán entre los 19 y 26 grados en la capital.

LA GOMERA: Cielos despejados con algo de nubosidad matinal por el N. La calima irá aumentando y las temperaturas irán de los 20 a los 27 grados en la capital.

TENERIFE: Predominio de cielos despejados con algo de nubosidad matinal en la vertiente NE. Se despejará. Viento de componente E con rachas fuertes en cumbres. Calima en aumento y temperaturas que rondarán entre los 19 y 27 grados en la capital.

GRAN CANARIA: Cielos despejados con calima en aumento sobre todo por la tarde. El viento soplará del E con algunas rachas intensas en la vertiente N. Valores en los termómetros en torno a los 20 y 26 grados en la capital.

FUERTEVENTURA: El sol y la calima serán los protagonistas en la isla. Viento del E que se intensificará en el extremo W. Temperatura máxima de 26 grados en la capital.

LANZAROTE: Predominio de cielos despejados con calima en la isla. El viento soplará de componente E y se acelerará en el extremo W. Las temperaturas oscilarán entre los 19 y 25 grados en Arrecife.

LA GRACIOSA: Predominará la calima y viento del E moderado. Las temperaturas rondarán entre los 19 y 25 grados en Caleta de Sebo.