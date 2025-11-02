El estudio, que recoge datos de plataformas como Expedia y TravelPerk, señala que el turista actual se aleja de las decisiones impulsivas

Imagen archivo RTVC.

El comportamiento de los turistas está experimentando un cambio profundo en 2025. Los nuevos viajeros planifican con mayor antelación, buscan la autenticidad y consolidan la sostenibilidad como un factor clave en la toma de decisiones, según el informe ‘The Future of Destination Marketing’ elaborado por la consultora europea Boldest, especializada en tecnología y marketing para destinos turísticos.

Datos de plataformas

El estudio, que recoge datos de plataformas como Expedia y TravelPerk, señala que el turista actual se aleja de las decisiones impulsivas, priorizando el significado y el impacto positivo de su visita sobre la oferta más llamativa.

El informe revela que la dedicación a la planificación ha aumentado notablemente. Las búsquedas de viajes con más de 180 días de antelación han crecido un 20% en lo que va de año, evidenciando una planificación más temprana y reflexiva.

Inspiración inicial

Pese a la mayor consulta de contenidos (una media de 141 páginas en los 45 días previos a la compra, según Expedia), el tiempo medio entre la inspiración inicial y la reserva definitiva es de 71 días.

El interés por descubrir lo auténtico también impulsa una nueva tendencia: la curiosidad por lo desconocido. Las búsquedas de destinos menos masificados han registrado un aumento del 260% respecto al año anterior, una oportunidad que el informe destaca para las regiones secundarias que ofrezcan identidad local.