Este viernes, a las 23:30 horas, el canal público emite el último concierto de la legendaria banda de soul y rythm & blues

Este viernes, a las 23:30 horas, Televisión Canaria emite la grabación del emotivo concierto de despedida de la legendaria Sugar Hill Band, la formación musical más longeva de Canarias.

Bajo el título ‘Regreso y despedida’, la banda quiso poner el broche de oro a cuatro décadas de trayectoria con un inolvidable espectáculo celebrado el pasado año en el Paraninfo de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria (ULPGC).

40 años en los escenarios

Cristóbal Cabrera, “Toba”, fundador y cantante de la Sugar Hill Band, reunió para este concierto a un elenco de los más reconocidos músicos canarios que militaron a lo largo de los últimos 40 años en la mítica banda de soul y rythm & Blues.

El espectáculo, presentado por Elia Monteoliva, ex componente del Trío Acuario y actual directora del programa televisivo “Música Divina”, contó con la participación de destacados músicos como Alberto Vega, saxofonista de aquél inolvidable grupo de nombre Pop Tops con éxitos en su haber como “Mamy Blue” o Félix Arribas, baterista del famosísimo grupo Los Pekenikes. No podía perderse la ocasión el reconocido músico Eduardo Bautista “Teddy”, compañero de fatigas de Toba desde aquellos incipientes años 60.

Completaron la formación un potente elenco de voces femeninas: Moneiba Hidalgo, Nayra Carrasco, Vidina Santana, Mónica Campodarve, Daira Monzón e Iniwi Cárdenes.La guinda del pastel la ponen cuatro excelentes y reconocidos timplistas: Francisco J. Pérez, Pepe Juan Correa, Abundio Rivero y Casiano Ruano, que ponen la nota canaria a la icónica “I wont crumble with you if you fall» de Bernice Johnson.

La edad de oro de la música negra

Durante más de una hora, los espectadores de Televisión Canaria podrán viajar a través de la edad de oro de la música negra de los años 60 y 70, en un repaso por el repertorio que convirtió a Sugar Hill Band en referente indiscutible de la escena musical canaria.

Una despedida por todo lo alto para una de las agrupaciones de blues y rythm and blues con más prestigios en las Islas y en todo el país, que fue de hecho la primera banda española en acudir al evento dedicado a la música soul con más prestigio del mundo, el Porretta Soul Festival, en Bolonia, Italia.

Con este concierto, el canal público rinde homenaje al legado de esta emblemática banda grancanaria que durante 40 años abanderó los ritmos del soul y el rhythm and blues en las islas.