Bolivia abre las urnas para elegir al sucesor de Luis Arce

Más de 7,9 millones de ciudadanos están llamados a votar en unos comicios marcados por tensiones internas en el MAS y críticas de Evo Morales

Bolivia inició este domingo una nueva jornada electoral con la apertura de los colegios desde primera hora. Más de 7,9 millones de ciudadanos están convocados a las urnas para elegir al próximo presidente.

Imagen de archivo de los seguidores del candidato Samuel Doria participando en el acto final de su campaña | Radoslaw Czajkowski / dpa

En total, ocho candidatos, todos hombres, aspiran a suceder a Luis Arce. El mandatario respalda al exministro Eduardo del Castillo como candidato oficial del MAS, pese al rechazo del sector afín a Evo Morales. El expresidente Morales cuestiona la legitimidad de los comicios, marcando un clima de tensión dentro del oficialismo.

Mensaje del Tribunal Supremo Electoral

Durante la apertura, el presidente interino del Tribunal Supremo Electoral, Óscar Hassenteufel, pidió calma y confianza en el proceso. Aseguró que esperan una votación sin contratiempos. También afirmó que el organismo administrará los comicios con eficiencia, transparencia e imparcialidad, aunque reconoció que podrían cometer errores.

Hassenteufel destacó que las herramientas tecnológicas del TSE deberían frenar acusaciones de fraude. Subrayó que la jornada debe ser una demostración de madurez política y respeto a las reglas democráticas.