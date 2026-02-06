Elena Falcón lidera el directo del fin de semana en La Radio Canaria al frente de ‘Tiempo de Alisios’

Durante tres horas de antena, combinará este sábado y domingo la actualidad, entrevistas a figuras como Ismael Serrano y el debate sobre el uso de redes sociales en menores

Este sábado y domingo, 7 y 8 de febrero, a partir de las 08:00 horas regresa ‘Tiempo de Alisios‘ en la Radio Canaria. La periodista Elena Falcón y todo su equipo encenderán la radio en directo del fin de semana en las islas para ofrecer ambos días tres horas de programación variada y entretenida en directo.

El sábado, por la sección Bueno de Boca pasará el cantante Ismael Serrano, con quien la audiencia podrá desayunar a la orilla del mar, en la cafetería de un faro, durante las horas previas al concierto del cantautor en el Teatro Juan Ramón Jiménez de Telde, Gran Canaria, donde prevé hacer un recorrido por sus grandes éxitos, así como por algunos de los temas de su más reciente trabajo, Grabaciones insospechadas.

El cantante Ismael Serrano.

Además, los corresponsales de La Sorimba viajarán hasta Portugal, Rusia o Estados Unidos para analizar las noticias que están impactando en el mundo y, de vuelta a las islas, se abordará el informe que revela las dificultades que están encontrando los canarios para llegar a fin de mes, ahorrar o incluso afrontar cualquier gasto imprevisto.

Al programa también se asomarán dos mujeres, Ceci Wallace y Sarah Lómore, con gran seguimiento en redes sociales que se presentan a reinas del Carnaval de Santa Cruz de Tenerife y Las Palmas de Gran Canaria, respectivamente, reivindicando la integración y el respeto hacia la diversidad.

Por su parte, los más jóvenes reflexionarán sobre la iniciativa de restringir el acceso a las redes sociales en los menores de 16 años, una medida planteada en Australia o Francia y que les afecta de manera directa.

Asimismo, las cartas de amor regresarán a la antena con la lupa de la psicóloga, el doctor en Ciencias Biomédicas, David Quinto, volverá a hablar de las novedades científicas y Rubén Mayor, profesor del Conservatorio y presentador de Noveno Auditorio, ofrecerá una nueva edición de Magma Mía.

La escritora Romina Naranjo abrirá su biblioteca para rescatar libros románticos para un San Valentín y Claudia Miller, investigadora de la ULL, llevará a la antena su tesis doctoral “La escritura de vida inuit en tiempos de cambio climático en el Ártico”.

Romina Naranjo, escritora. Claudia Miller, investigadora de la ULL.

La Pibada, el Adivina en qué trabaja y los humoristas cerrarán el programa la última hora del domingo, que contará con público en los estudios.