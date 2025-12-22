Así les fue a los equipos canarios en la decimoquinta fecha de la Segunda División B del fútbol sala, donde juegan los equipos canarios

Emoción en la última jornada de la primera vuelta del fútbol sala canario / Diana CR

Jornada intensa la que se vivió este finde semana en la correspondiente decimoquinta jornada y última de la primera vuelta, de la Liga de Segunda División B de fútbol sala, en su categoría masculina del grupo sexto donde militan los equipos canarios.

Pleno de victorias para el Gran Canaria que sigue líder

El líder Gran Canaria no tuvo problemas para golear al Aguas Teror (6-1), y cerrar la primera vuelta sin conocer la derrota, y con un pleno de quince victorias. El único tanto del Aguas Teror lo anotó Yeray en el minuto 10 (2-1).

El Iberia Toscal mantiene el segundo puesto

La segunda plaza la continúa conservando el Tenerife Iberia Toscal, después de derrotar al Chinguaro (4-0), que no termina de reaccionar, ocupando la antepenúltima posición.

El Doctoral consolida el tercer puesto

El Doctoral (tercero) con un partido de más que el resto de los equipos, se impuso en la cancha del Basilea (1-3). El cuadro grancanario del Basilea inauguró primero el marcador, con un tanto de Adrián que hacía soñar en el minuto 7 (1-0).

Doctoral no se hundió y con el paso de los minutos, tomó el mando para darle la vuelta al marcador, merced a los tantos Alejandro, Pablo y Javier. Con este triunfo el Doctoral se mete de lleno en el play-off y deja en el descenso al Basilea.

Reparto de puntos entre el cuarto y el quinto

El Salesianos Tenerife perdió la tercera plaza, al empatar ante Las Cuevecitas (2-2). Tras un primer cuarto de hora sin que el marcador se moviera, Víctor en el minuto 16 adelantó a Las Cuevecitas (0-1). Nada más sacar de centro Jonathan Dinis logró poner la igualada en el marcador (1-1).

En la segunda parte la emoción se mantuvo. Un despiste en los locales, lo aprovechó el jugador Andros adelantar a Las Cuevecitas en el minuto 24 (1-2). El Salesianos intentó corregir sus errores, y a falta de tres minutos para el final, tuvo su recompensa con el gol de Borja (2-2), evitando así la derrota del equipo de la Villa de La Orotava. Las Cuevecitas con este punto se sitúa quinto, a tres puntos de entrar en el play-off.

Resultados del resto de partidos de la jornada

El Cisneros Alter, conservó su séptima posición, después de ganarle La Salle San Ildelfonso (4-1), un rival directo en la zona intermedia de la clasificación.

Un gol de Adrián Cabrera en el minuto 31, sirvió para que el Malta-97 sumara tres puntos de oro, en su visita a la cancha del Agüimes (0-1).

En la parte baja de la tabla, el Duggi San Fernando se impuso el Costa Sur (4-3), en un partido equilibrado y con un final de infarto. El Costa Sur último clasificado, pese a ir por detrás en el electrónico, estuvo a un paso de empatar, en su visita al pabellón Quico Cabrera de la capital tinerfeña, cuando Javier en el último minuto del partido puso el tercero para su equipo (4-3).