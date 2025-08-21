En estado crítico tras caer a la vía pública en Mogán

El afectado tuvo que ser trasladado en un helicóptero medicalizado del SUC hasta el Hospital Universitario Insular de Gran Canaria, presentando politraumatismos de carácter grave

Un hombre de 55 años se encuentra en estado crítico tras precipitarse a la vía pública en la Avenida Los Canarios, Mogán (Gran Canaria). Así lo informaba el 112 Canarias.

Efectivos del SUC trasladando al afectado/ Imagen: 112 Canarias.

Sobre las 13:00 horas de este jueves, el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (CECOES) recibía una alerta. En ella, se informaba de la caída de un hombre desde unos tres metros de altura aproximadamente a la vía pública, mientras se encontraba haciendo unos trabajos en la vivienda.

En ese momento, el 112 activó los recursos de emergencia necesarios. Por lo tanto, los recursos terrestres se dirigieron al lugar del accidente. A su vez, el helicóptero medicalizado del Servicio de Urgencias Canario (SUC) se desplazó al muelle de Arguineguín, donde efectivos de Protección Civil colaboraron en la toma de tierra de la aeronave.

El afectado presentaba politraumatismos de carácter grave

A su llegada, el personal sanitario del SUC valoró al afectado. Este presentaba politraumatismos de carácter grave. Por ello, tras ser asistido y estabilizado, se le trasladó en la ambulancia medicalizada hasta el muelle para realizar la transferencia al helicóptero medicalizado, que se encargó de su evacuación al Hospital Universitario Insular de Gran Canaria donde ingresó en estado crítico.

Traslado del afectado por presentar politraumatismo graves/ Imagen: 112 Canarias.

Finalmente, la Policía Local instruyó diligencias. Además, los Bomberos del Consorcio colaboraron con los recursos sanitarios del SUC y con el personal de Protección Civil en la zona del muelle donde se preparó la evacuación aérea del afectado.