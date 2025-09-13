En estado grave tras sufrir un atropello en El Hierro

El suceso se produjo en la noche de este viernes tras sufrir un atropello en calle Las Puntas, en El Hierro

Un hombre, de 56 años de edad, ha resultado herido de carácter grave en la noche de este viernes tras sufrir un atropello en calle Las Puntas, en el municipio de Frontera (El Hierro). Según informó el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (Cecoes) 1-1-2.

Estado grave

El suceso se produjo sobre las 21:31 horas. En ese momento, la sala operativa del 1-1-2 recibió una alerta comunicando el incidente. Por tanto, el Cecoes activó de inmediato los recursos de emergencia necesarios para intervenir en la zona.

Una vez en el lugar, el personal sanitario del Servicio de Urgencias Canario valoró y asistió al afectado, que presentó diferentes traumatismos de carácter grave y fue trasladado en ambulancia al Hospital Nuestra Señora de los Reyes.

Por su parte, la Guardia Civil realizó el atestado correspondiente.