La magistrada de la Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Instancia Número 5 de Granadilla de Abona ha dejado en libertad con medidas cautelares al hombre detenido por su implicación en la muerte de un motorista el pasado sábado en San Miguel de Abona

En libertad el conductor implicado en la muerte de un motorista en Tenerife.



El hombre pasó este domingo a disposición judicial y la magistrada, que lo investiga por un presunto delito de homicidio por imprudencia en concurso con conducción bajo los efectos de bebidas alcohólicas, le impone la obligación de acudir al juzgado cada 15 días.

Además, no puede salir del territorio nacional y se le ha retirado el carnet de conducir, informa la Oficina de Comunicación del Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC).

El hombre fue detenido el mismo sábado por la Guardia Civil al dar positivo en alcohol y drogas.

El joven, de 28 años, falleció en la colisión contra el coche del detenido menos de 24 horas después de que muriera su novia, también motera, en un accidente de tráfico con una guagua en la TF-1 a la altura de Granadilla.

A la pareja les unía su pasión por la motos

Orimar, de 34 años, falleció el viernes por la tarde en un accidente en la autopista sur de Tenerife mientras que Adrián, de 28, murió el sábado por la mañana en otro accidente, en el que se vio involucrado un vehículo.

Los dos jóvenes, según publican los periódicos Diario de Avisos y El Día, eran de origen venezolano, mantenían una relación sentimental desde hace dos años y les unía, entre otros motivos, su pasión por las motos y los animales.

De hecho Adrián sufrió el accidente cuando se trasladaba al domicilio de su novia, fallecida el día anterior, para dar de comer a los animales.

Conmoción en la islas

La muerte de los dos jóvenes ha causado gran conmoción en las islas por la fatídica casualidad, mientras que la comunidad motera ha mostrado su solidaridad con las familias y prepara un homenaje.

El primer accidente ocurrió el viernes sobre las 18:00 horas cuando la moto en la que viajaba Orimar colisionó con una guagua en la TF-1 a la altura del polígono industrial de Granadilla de Abona.

El segundo accidente, que costó la vida a Adrián, ocurrió el sábado por la mañana en el municipio tinerfeño de San Miguel de Abona.