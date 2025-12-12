Las mayores subidas del IPC han sido en vestido y calzado, vivienda, hoteles y restaurantes

En noviembre el IPC subió en Canarias un 0,2% especialmente en ropa y calzado. EP

El índice de precios de consumo (IPC) subió un 0,2 % en noviembre en Canarias y un 2,3 % en tasa anual, por debajo de la media nacional, cuya variación interanual se situó en el 3 %, según ha confirmado este viernes el Instituto Nacional de Estadística (INE).

En lo que va de año, este indicador ha repuntado un 2,1 % en las islas. Vestido y el calzado, vivienda y hoteles, cafés y restaurantes han sido los epígrafes más inflacionistas en Canarias hasta el pasado mes, ya que en ellos los precios acumulan incrementos del 3,3, 3,2 y un 5 %, respectivamente.

En términos interanuales los precios se han incrementado más. Un 5,4 %, en los hoteles, cafés y restaurantes de las islas. Y los de la vivienda han repuntado un 3,9 % respecto a noviembre de 2024.

