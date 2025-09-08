Encuentran un cadáver en la zona de Arona donde se buscaba a una mujer desaparecida

La Guardia Civil buscaba a Miriam M, desaparecida en el municipio de Arona, desde el pasado martes 3 de septiembre

La Guardia Civil localizó este domingo el cadáver de una mujer en la misma zona del municipio tinerfeño de Arona en la que se buscaba a una mujer de 75 años, desaparecida el pasado miércoles, según han avanzado medios locales.

Miriam M desapareció en Arona el pasado 3 de septiembre

El Instituto Armado había desplegado un amplio dispositivo de búsqueda para localizar a la mujer. Había sido vista por última vez en la zona de Morro de los Gatos.

El Centro Nacional de Personas Desaparecidas activó una alerta el pasado jueves tras perderle la pista el día anterior.

En el dispositivo han participado, además de varias patrullas de la Guardia Civil, miembros del Grupo de Rescate Especial e Intervención en Montaña o agentes del Seprona, que colaboraron con drones en la búsqueda.