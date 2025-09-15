ES NOTICIA

Encuentran un segundo cadáver bajo los escombros de la explosión en Vallecas, en Madrid

RTVC / EFE

El cadáver ha sido localizado en la segunda inspección de los bomberos y la unidad canina de la Policía Nacional

La Policía ha encontrado un segundo cadáver bajo los escombros de la explosión registrada el pasado sábado en un edificio del madrileño barrio de Vallecas. La explosión dejó al menos, 25 heridos, tres de ellos en estado grave.

La búsqueda se ha reactivado para tratar de encontrar a un segundo posible cadáver, han informado fuentes policiales. Han indicado que se intentaba encontrar a un joven de nacionalidad colombiana.

El primer cadáver fue localizado en la madrugada del domingo por los bomberos del Ayuntamiento de Madrid, ya que estaba sepultado bajo más de un metro de arena y escombros del edificio.

También era un hombre de nacionalidad colombiana. Su cadáver fue encontrado en la segunda inspección de los bomberos y la unidad canina de la Policía Nacional.

La explosión fue causada por una «concentración de gases» y afectó a la zona de acceso al portal en las viviendas superiores del edificio y al bar situado en los bajos del mismo, según explicaron fuentes de la investigación.

