Encuentran con vida al hombre desaparecido en Gran Canaria

Carmelo Santana, de 90 años, y que desapareció este lunes en una zona montañosa de Gran Canaria, ha sido encontrado encontrado herido, pero en buen estado

El hombre desaparecido este lunes en una zona montañosa de Valleseco, en Gran Canaria, ha sido hallado con vida. La búsqueda comenzó cuando se le perdió el rastro cuando daba un paseo entre este municipio y Teror.

Finalmente, y tras más de 24 horas en paradero desconocido, ha sido encontrado en una zona de difícil acceso. Carmelo Santana, de 90 años, tuvo que ser rescatado por los servicios de emergencias. Ya lo han trasladado a un centro hospitalario con heridas, pero en buen estado de salud.