El Gáldar dominó el encuentro en casa de principio a fin en todas las facetas del juego ganando por 33-24 al Balonmán Culleredo

Enorme actuación colectiva del Gáldar para imponerse al Balonmán Culleredo / Balonmano Gáldar

El Balonmano Gáldar Gran Canaria sumó una importante victoria el pasado viernes en el Polideportivo Juan Vega Mateos tras imponerse con claridad al Balonmán Culleredo por 33-24. El cuadro dirigido por Aday Sánchez firmó un trabajo conjunto sobresaliente de principio a fin, controlando el partido en todo momento y ofreciendo una de sus versiones más sólidas de la temporada.

Buen arranque del Gáldar

El choque comenzó de forma espectacular para los intereses locales. Los galdenses salieron a la pista con una intensidad altísima, firmando un arranque perfecto que se tradujo en un parcial de 5-0 en los primeros minutos. La defensa, muy intensa y bien organizada, se mostró prácticamente impenetrable, mientras que el ataque fluido y efectivo permitió abrir rápidamente una brecha en el marcador.

A partir de ese inicio fulgurante, el Gáldar cometió algunos errores en la toma de decisiones ofensivas que impidieron aumentar aún más la diferencia. Sin embargo, la solidez defensiva volvió a ser clave para que el conjunto local mantuviera siempre una renta favorable, minimizando las opciones del Culleredo y controlando el ritmo del encuentro. Al descanso se llegó con un marcador de 14-9 que reflejaba el dominio galdense.

Dos puntos más en casa

En la segunda mitad, la tónica del partido se mantuvo intacta. La intensidad defensiva propuesta por el Gáldar desde el inicio siguió marcando diferencias, provocando pérdidas y lanzamientos forzados del conjunto visitante. Poco a poco, los locales fueron ampliando su ventaja en el marcador, gestionando con madurez el encuentro y mostrando una gran profundidad de banquillo. El desarrollo del partido permitió, además, que todos los canteranos dispusieran de minutos en el tramo final, aportando frescura y manteniendo el nivel competitivo del equipo. Dejando el marcador en el definitivo 33-24.

Arropados por su afición, el Balonmano Gáldar Gran Canaria sumó dos nuevos puntos en casa que refuerzan la dinámica positiva de las últimas semanas, confirmando una vez más el alto nivel de juego que es capaz de ofrecer este equipo.

Próximo desafío

Los de Aday Sánchez ya piensan en su próximo compromiso liguero, que les llevará a viajar el próximo fin de semana a A Coruña para medirse el sábado 31 al Calvo Xiria, conjunto que actualmente ocupa la cuarta posición de la tabla clasificatoria, en un duelo que promete ser muy intenso.