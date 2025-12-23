Las entradas se podrán adquirir por 2 euros a través de la web Tickety.es a partir de las 09:00 horas y se reservarán 2.000 entradas para la venta física en el pabellón de Deportes Quico Cabrera a partir de la misma hora

Imagen de la llegada en helicóptero de los Reyes Magos al Estadio Heliodoro Rodríguez López.

El Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife pondrá a la venta el próximo lunes, 29 de diciembre, a las 09:00 horas, las entradas para el espectáculo de bienvenida a los Reyes Magos de Oriente. Las localidades se podrán adquirir al precio único de 2 euros y un máximo de 6 por persona, a través de la web tickety.es . Se reservarán 2.000 entradas que se pondrán a la venta en el pabellón de Deportes Quico Cabrera, hasta que se agoten. El pago en el punto de venta físico sólo se podrá realizar a través de TPV (datáfono), por tanto, no se admitirá dinero en efectivo.

El alcalde de Santa Cruz, José Manuel Bermúdez, destacó “la alta demanda que hay cada año para conseguir las entradas de nuestro espectáculo de recibimiento de los Reyes Magos. Una cita muy especial para la ciudad y, sobre todo, para los niños y niñas de Santa Cruz”. Bermúdez subrayó que “se trata de uno de los momentos más esperados de la Navidad. Reúne a miles de familias en torno a un acto cargado de ilusión, emoción y tradición”.

“Desde el Ayuntamiento -manifestó Bermúdez- trabajamos para que este evento se desarrolle con todas las garantías de seguridad y organización. Mantenemos un precio simbólico y solidario que permita el acceso al mayor número posible de familias”.

18.000 localidades

Por su parte, el concejal de Fiestas, Javier Caraballero, recordó que “la venta de entradas del espectáculo de los Reyes es una fecha señalada para miles de padres y madres que desean compartir con sus hijos e hijas un momento único”. Y señaló que “este acto supone el pistoletazo de salida a uno de los días más mágicos del año en Santa Cruz”. Caraballero destacó además que “el espectáculo de bienvenida está cuidado al detalle, pensado para emocionar y sorprender. Y forma parte de una programación navideña que convierte a la ciudad en un gran escenario de ilusión y convivencia familiar”.

El pabellón de Deportes Quico Cabrera despachará las entradas el lunes 29 de diciembre, a partir de las 09:00 horas hasta que se agoten. El Ayuntamiento pondrá a disposición del público algo más de 18.000 localidades, afluencia de público determinada en función del plan de seguridad elaborado para el espectáculo. Por último, la recaudación del dinero procedente de la venta de las entradas será cedida, como en ediciones anteriores, a organizaciones sin ánimo de lucro vinculadas a la infancia.