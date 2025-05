Para prepararme, más allá del trabajo físico -que ha sido importante, claro- me enfoqué sobre todo en fortalecer mi capacidad de escucha, de reacción inmediata y de empatía. No se trata solo de narrar lo que ocurre, sino de transmitir la emoción real que se vive allí, con respeto y cercanía. Este proyecto me ha hecho crecer como profesional y, sobre todo, como persona.