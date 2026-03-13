Enzo Loiodice compareció esta mañana en rueda de prensa antes de la visita al Albacete BP donde afirmó que ve al equipo «con mucha confianza. Todos están en un nivel de confianza alta y estamos en un buen momento para seguir esa línea»

Enzo Loiodice ve «muy probable» el ascenso directo de la UD Las Palmas / UD Las Palmas

El futbolista de la UD Las Palmas Enzo Loiodice ha afirmado este viernes que ve «muy probable» el ascenso directo a Primera División del equipo amarillo, categoría en la que quiere jugar la próxima temporada, ya sea con el club isleño o con otro que le ofrezca esa posibilidad.

Loiodice ha efectuado estas declaraciones en una rueda de prensa en la que ha repasado aspectos tanto colectivos como individuales para la recta final de LaLiga Hypermotion.

Ha asegurado que la Unión Deportiva no solo tiene «talento» en su plantilla, sino también jugadores «con carácter», y el hecho de contar con futbolistas que ya han vivido otros ascensos -como es su caso- les da «un plus» para afrontar con «mucha confianza y seguridad» lo que resta de campeonato.

El apoyo clave de Luis García

El futbolista parisino ha reconocido que el actual entrenador del equipo, Luis García, es quien más «ha confiado» en él desde que llegó a la isla hace seis años. A diferencia con García Pimienta, el técnico asturiano prepara cada partido pensando también «en el rival».

Además, ha admitido que en su buen rendimiento ha sido un factor clave que Luis García haya decidido adelantar su posición unos metros por delante del italiano Lorenzo Amatucci, porque ahora puede «defender y atacar con más libertad».

Enfocado en el ascenso

Por otra parte, ha considerado un «honor» ser uno de los capitanes del equipo amarillo. Algo que nunca imaginó cuando llegó a la isla en agosto de 2020 procedente del Dijon francés, con solo 19 años.

A pesar de ser preguntado en varias ocasiones por su posible renovación – su contrato termina el próximo 30 de junio-, Loiodice ha afirmado que, aunque esta «muy bien en la isla, como en casa», no está en conversaciones con el club para su posible continuidad. Prefiere estar «enfocado en el fútbol», porque su mayor deseo es ascender con la UD Las Palmas «y después ya veremos lo que hacemos».

Un duelo exigente en Albacete

Con respecto al partido del próximo lunes ante el Albacete Balompié en el estadio Carlos Belmonte, que cerrará la trigésima jornada liguera. El jugador galo espera un choque en el que tendrán que ser «fuertes a nivel defensivo», con «muchos duelos», pero también propone seguir «generando ocasiones». Como en los dos últimos partidos, saldados con sendas goleadas ante Cultural Leonesa (0-3) y Ceuta (4-0).