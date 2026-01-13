El objetivo, según el Gobierno, es agilizar y descentralizar la realización de los trámites necesarios para conseguir la valoración de la discapacidad y que las personas solicitantes no tengan que desplazarse de su municipio

La consejera de Bienestar Social del Gobierno de Canarias, Candelaria Delgado, y el alcalde de Santa Úrsula, Juan Acosta (en el centro), en la presentación del servicio itinerante de discapacidad. EP

La Consejería de Bienestar Social, Igualdad, Juventud, Infancia y Familias del Gobierno de Canarias ha puesto en marcha este martes el equipo itinerante del servicio de valoración de la discapacidad de Santa Úrsula, en Tenerife. El objetivo es agilizar y descentralizar la realización de los trámites necesarios para conseguir la valoración de la discapacidad y que las personas solicitantes de este reconocimiento no tengan que desplazarse de su municipio.

La iniciativa, que se enmarca en el proyecto ITINERA y está financiada a través del Fondo Social Europeo, cuenta con una inversión anual de un millón de euros.

El equipo de valoración está formado por dos trabajadoras sociales, una psicóloga, un fisioterapeuta y un administrativo y atenderá a unas 2.700 personas de los municipios de La Matanza, La Orotava, Puerto de la Cruz, La Victoria y Santa Úrsula.

La consejera de Bienestar Social, Igualdad, Juventud, Infancia y Familias, Candelaria Delgado, señaló que con este centro se atiende a la comarca norte y viene a completar el que ya está abierto en Garachico –para atender a la Isla Baja– y al que se abrirá en breve en San Miguel –para la zona sur-.

Además, en Gran Canaria ya está abierto el centro de Gáldar y la semana que viene estará disponible el de Agüimes.

Valoración, certificado y líneas de apoyo

«Con estos recursos, no solo se realizará la valoración del grado de discapacidad y facilitar la obtención del certificado de discapacidad, sino que vamos a ir más allá ofreciendo líneas de apoyo y ayuda para la búsqueda de empleo para las personas de este colectivo», expuso en una nota remitida por su departamento.

Así, señaló, «estos servicios se suman a la experiencia piloto desarrollada en El Hierro y La Palma y este año constituiremos esos equipos itinerantes que nos permitirán bajar esas listas de espera que tenemos en el área de discapacidad con el objetivo de alcanzar los seis meses que establece la ley para obtener ese grado de discapacidad».

La consejera destacó también la predisposición de las corporaciones municipales a la sesión de espacios donde ubicar a los equipos técnicos profesionales del servicio de valoración de la discapacidad.

El alcalde de Santa Úrsula, Juan Acosta, aseguró que «es un auténtico privilegio» la puesta en marcha de este recurso en la localidad que «permitirá contar con un equipo profesional itinerante de valoración en materia de discapacidad que redundará positivamente en la atención de la ciudadanía y en el bienestar social del municipio».