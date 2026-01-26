ERA Nymburk vs Dreamland Gran Canaria. Consulta el horario y dónde se juega el partido, las estadísticas de ambos equipos que se enfrentan este martes 27 de enero. Partido correspondiente a la Basketball Champions League. Lo puedes seguir en directo en RTVC

ERA Nymburk y Dreamland Gran Canaria se enfrentan este martes 27 de enero a partir de las 17:30 (hora canaria) en el Tipsport Arena. Partido correspondiente a la Basketball Champions League.

ERA Nymburk vs Dreamland Gran Canaria | Basketball Champions League 25-26

El Granca llega al encuentro tras perder su último partido ante el Pallacanestro Trieste en el partido del grupo L. Mientras que el equipo checo llega al partido tras perder ante La Laguna Tenerife, en el anterior encuentro del grupo.

Clasificación de ERA Nymburk y Dreamland Gran Canaria

El Dreamland Gran Canaria se encuentra en tercera posición, mientras que el ERA Nymburk se encuentra en la cuarta posición del grupo L.

Últimos enfrentamientos H2H entre ERA Nymburk y Dreamland Gran Canaria

Ambos equipos solamente se han enfrentado dos veces, coincidiendo que el ganador siempre era el equipo local. Por un lado, el Dreamland Gran Canaria llega al partido habiendo perdido sus cuatro últimos partidos. Mientras que el ERA Nymburk llega habiendo ganado su último partido.

