Faycán es una producción de ByPass Teatro, VanBonn y Teatro Pérez Galdós y en la que se ahonda en la obra homónima del célebre grancanario Víctor Doreste

El Proyecto Faycán, con música de Ernesto Mateo y Libreto de José Carlos Campos basado en la novela homónima de Víctor Doreste, toma el texto de Doreste para poner en pie una ópera que pretende enriquecer y ampliar la oferta cultural de nuestra isla creando así un escaparate para nuestro paisaje, nuestra música, nuestra literatura y nuestra historia.

Informa RTVC.

Este martes, durante la presentación, se han ofrecido pequeños fragmentos de algunos de los actos de esta ópera canina. La obra de Victor Doreste habla de Faycán, un perro vagabundo que merodea por el mercado y el barranco Guiniguada. Él y su pandilla de perros callejeros nos hablan del paso del tiempo y de la búsqueda constante de la identidad, la raza y el origen. Aún quedan entradas para su estreno, que será el 12 y 13 de diciembre, el Teatro Pérez Galdos de la capital grancanaria.

Ernesto Mateo pone música al libreto de Jose Carlos Campos para llevar a escena la ópera Faycan. RTVC

Faycán es una producción de ByPass Teatro, VanBonn y Teatro Pérez Galdós donde se ahonda en la obra homónima del célebre grancanario Víctor Doreste. En forma de ópera contemporánea, la coproducción trae al escenario esta pieza indispensable del patrimonio literario canario con un elenco conformado por: Manuel Gómez Ruiz, Belén Elvira, Chiara Salerno, Fernando Campero, Beatríz Díaz, Blanca Valido, Gabriel Álvarez y Elena Dolgikh.

La ópera Faycán cuenta con el patrocinio de la Fundación CajaCanarias y la Fundación DISA, el apoyo institucional del Gobierno de Canarias, la Consejería de Cultura del Cabildo de Gran Canaria y la Fundación Orquesta Filarmónica de Gran Canaria y la colaboración de CajaSiete.