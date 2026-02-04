Este fin de semana arranca el Carnaval en Gáldar con el pregón, la gala drag, Efecto Pasillo en concierto y los primeros mogollones

La ciudad de Gáldar ya está lista para la fiesta pirata. Con un escenario de 14 metros de alto y más de 320 metros cuadrados, el Carnaval de Gáldar 2026 llega con toda la magia de los corsarios, las banderas piratas y los tesoros escondidos.

El escenario del Carnaval de Gáldar / MediaPress Global

100 aparatos móviles de iluminación y pantallas de vídeo de 8K junto a pantallas LED de última generación harán brillar la ciudad de Gáldar a partir de este fin de semana. El viernes 6 de febrero tendrá lugar su estreno, con la Gala del Pregón y el sábado brillará más que nunca con la celebración de la Gala Drag Queen del Carnaval de Gáldar 2026.

Refuerzo de guaguas

Para poder disfrutar de una de las noches más esperadas del carnaval pirata, el sábado 7 de febrero se contará con un refuerzo de guaguas con una veintena más de conexiones.

Las Palmas de Gran Canaria – Gáldar (Línea 105)

Para facilitar la asistencia al carnaval el sábado 7 de febrero, la línea 105 contará con:

Dos servicios extra desde Las Palmas de Gran Canaria hacia Gáldar a las 22:20 y 23:10 .

desde Las Palmas de Gran Canaria hacia Gáldar a las y . Cinco servicios extra desde Gáldar hacia Las Palmas de Gran Canaria a las 00:30, 1:30, 2:30, 3:30 y 4:00 de la madrugada del sábado al domingo.

Gáldar – Piso Firme – Puerto de las Nieves (Línea 103)

Se habilitan seis conexiones adicionales para cubrir el trayecto nocturno:

Salidas a las 23:00, 00:00, 1:00, 2:00, 3:00 y 4:00, durante la madrugada del sábado 7 al domingo 8 de febrero.

Gáldar – Sardina del Norte (Línea 401)

Esta línea tendrá seis nuevas conexiones nocturnas:

A las 23:00, 00:00, 1:00, 2:00, 3:00 y 4:00 del sábado al domingo.

Es una apuesta por unas fiestas seguras en las que poder disfrutar de una de las noches más divertidas e irreverentes del Carnaval de Gáldar sin depender del transporte privado.

Programación

El carnaval de Gáldar tendrá lugar del 6 al 21 de febrero, bajo el lema “Los piratas a la búsqueda del tesoro perdido”.

El viernes arrancan las fiestas con el Pasacalles Anunciador a las 20:00h, y a las 21:00h, la Gala del Pregón. Seguido del Mogollón con El Combo Dominicano.

Actuaciones estelares

El sábado 7 a las 21:00 tendrá lugar la Gala Drag Queen. La gala será presentada por Exhuberancia Carey y Luján Argüelles acompañados por los Drags Vulcano y Kiowa. Esta noche Gáldar contará con las actuaciones de Las Ketchup, Efecto Pasillo con su Oro Y Diamantes Tour y el grupo Acuarela.

El Carnaval Infantil en Familia será el domingo a partir de las 11:00h en la Plaza de Santiago. Contará con las actuaciones del payaso Zapitto, La Nueva Era, Los Lola y Armonía Show.