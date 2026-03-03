Más de 175 españoles viajan ya desde Oriente Medio y España prepara nuevos vuelos ante la situación en la región

España inicia la evacuación de sus ciudadanos en Oriente Medio. EFE

El ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, ha confirmado este martes que las operaciones de evacuación de ciudadanos españoles en Oriente Medio han comenzado.

El primer grupo, compuesto por 175 personas, viaja hacia Madrid en un vuelo comercial de Etihad desde Abu Dabi, con llegada prevista alrededor de las siete de la tarde.

Albares ha indicado que, por motivos de seguridad, no se facilitarán más detalles sobre las operaciones hasta que concluyan con éxito.

Prioridad absoluta

Se esperan además otros vuelos desde Emiratos Árabes Unidos vía Estambul y la posible utilización de aviones del Ministerio de Defensa para repatriar a los españoles que se encuentran en la región, que superan los 30.000 entre residentes, turistas y trabajadores.

El ministro ha subrayado que la seguridad de los ciudadanos es la “prioridad absoluta” del Gobierno y que se reforzarán de inmediato los recursos humanos y materiales en embajadas de Emiratos, Arabia Saudí, Omán y Baréin.

También se mantendrán videoconferencias con los embajadores para coordinar la repatriación y preparar posibles nuevas evacuaciones según se abran ventanas de oportunidad.