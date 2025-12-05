El nuevo radar aéreo que se ha colocado en Lanzarote busca consolidar una red de vigilancia más moderna, eficaz y adaptable

RTVC.

El Ejército del Aire y del Espacio ha dado un salto decisivo en la protección del espacio aéreo español con la puesta en marcha de un nuevo radar de última generación en Lanzarote. Se trata del sistema LANZA LRR, que reemplaza al antiguo radar italiano después de más de dos décadas de servicio y que supone una mejora sustancial en la capacidad de detección y vigilancia.

Imagen de ENAIRE.

Fabricado en España, este nuevo radar multiplica el alcance y la precisión en la supervisión del espacio aéreo, reforzando de manera especial la cobertura en Canarias, un territorio de gran valor geoestratégico tanto para operaciones militares como para el apoyo al tráfico aéreo civil.

La instalación en Lanzarote forma parte de un ambicioso programa de modernización que contempla la incorporación de cinco nuevos radares —cuatro fijos y uno desplegable— que estará completado en 2027. La inversión total asciende a 127 millones de euros, con los que el Ejército del Aire y del Espacio busca consolidar una red de vigilancia más moderna, eficaz y adaptable a los retos actuales.