Imagen archivo RTVC.

España va a entrar de lleno en el reducido ‘club’ de países que tienen la capacidad de ofrecer comunicaciones satelitales ultraseguras a organismos internacionales, entre ellos la OTAN, con el lanzamiento del satélite ‘SpainSat NG II’, programado para el próximo miércoles desde el complejo espacial de Cabo Cañaveral (Florida, Estados Unidos).

Comunicaciones satelitales

El satélite es un ‘gemelo’ del que ya se lanzó el pasado mes de enero (el ‘SpainSat NG I), y juntos completan la constelación ‘SapinSat NG’, uno de los programas espaciales más ambiciosos de España, tanto por la complejidad tecnológica -ya que se sitúan como dos de los satélites de comunicaciones más avanzados del mundo- como por el nivel de participación del sector aeroespacial español en su desarrollo.

Con una envergadura que supera los 7 metros de altura y un peso de 6 toneladas, el ‘SpainSat NG II’, ofrecerá junto a su gemelo una capacidad dual (civil y militar), segura y resiliente para las Fuerzas Armadas españolas, aliados y organismos internacionales, y entre ellos a la OTAN o al programa de Comunicaciones Gubernamentales por Satélite de la UE (GOVSATCOM), ha informado el operador de satélites español Hisdesat.

Lanzamiento España

El segundo y último satélite que formará esta constelación superó las pruebas de vuelo en las instalaciones que el gigante Airbus tiene en la localidad francesa de Toulouse, y se encuentra ya en el complejo espacial de Cabo Cañaveral, donde se realizan las últimas pruebas y preparativos antes de su lanzamiento, en un cohete Falcon 9 de la empresa Space X de Elon Musk.

Con este lanzamiento España se consolida como un referente mundial en el ámbito de las comunicaciones satelitales seguras, según ha subrayado el operador Hisdesat, que ha valorado además que este programa completo refuerza la soberanía tecnológica española y también la autonomía estratégica europea «en un contexto global de alta exigencia en materia de seguridad y defensa».

Comunicaciones seguras

Los dos satélites estarán situados en diferentes posiciones geoestacionarias (a unos 36.000 kilómetros de la Tierra), desde dónde cubrirán una extensa área mundial que abarca desde Estados Unidos y Sudamérica hasta Singapur, incluyendo Oriente Medio, África y Europa, lo que supone unos dos tercios de la superficie del planeta.

Los dos satélites ‘gemelos’ -el que se lanzó el pasado mes de enero y el que saldrá previsiblemente el próximo miércoles- reemplazarán a otros dos satélites (el SpainSat y el XTAR-EU) que han cumplido la tarea de proporcionar comunicaciones seguras a España y varios organismos supranacionales durante casi veinte años.