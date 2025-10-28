Un repaso a los mejores momentos del festival escolar de cortometrajes de Canarias

Televisión Canaria ofrece este jueves, 30 de octubre, a las 23:30 horas, un programa especial dedicado a la 12ª edición de Cinedfest, el festival de cortometrajes realizados por alumnado de centros educativos de Canarias.

Dirigido por David Cánovas, recoge un resumen de los mejores momentos del festival, así como una selección de los cortometrajes premiados y entrevistas con sus jóvenes creadores, protagonistas de una cita que año tras año consolida el vínculo entre la educación y el cine en las Islas.

El cine como herramienta educativa

Cinedfest es una iniciativa que busca acercar la experiencia cinematográfica a las aulas de todos los niveles formativos, desde Infantil hasta la universidad. Participan centros de Primaria, Secundaria, Bachillerato, Formación Profesional, Educación de Personas Adultas, Escuelas Oficiales de Idiomas, Escuelas de Arte y Diseño, Aulas Enclave y asociaciones de personas con discapacidad, entre otros.

El proyecto combina formación audiovisual y festival de cortometrajes, promoviendo el uso del lenguaje cinematográfico como herramienta didáctica y de expresión creativa. En su edición 2024-2025, Cinedfest incorpora nuevos contenidos formativos y materiales didácticos, ampliando los recursos disponibles para el alumnado y el profesorado en su proceso de aprendizaje.

«Transformando las aulas»

En esta duodécima edición participaron 442 cortometrajes, de los que 325 procedían de 236 centros educativos canarios, junto a otros trabajos llegados desde la península, el ámbito internacional y diversas universidades.

El codirector del festival, David Cánovas, subrayó el “compromiso del profesorado y la creatividad del alumnado” como ejes que están transformando las aulas a través del cine.

Entre los premiados destacó el CEIP Capellanía de Yágabo, ganador del primer premio con el cortometraje ‘Ecos de un pasado futuro’, una muestra del talento y la sensibilidad del alumnado canario.