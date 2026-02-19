`Especial Copa del Rey’ de Baloncesto este viernes en `Buenos Días Canarias´

Televisión Canaria se traslada a Valencia para retransmitir en directo, de 11.00 a 11:30 horas, toda la información de la competición en la que La Laguna Tenerife se juega pasar, en principio, a semifinales

‘Buenos Días Canarias’ (BDC), programa de referencia de las mañanas de Televisión Canaria, ampliará su emisión hasta las 11:30 horas este viernes, 20 de febrero, para ofrecer en directo el `Especial Copa del Rey´ de Baloncesto desde Valencia, a partir de las 11.00 horas. El equipo de Deportes se ha desplazado a la capital valenciana para hacer seguimiento a La Laguna Tenerife que se juega su paso, en principio, a semifinales en un partido contra el Baskonia.

Los últimos enfrentamientos entre el Baskonia y el La Laguna Tenerife han terminado del lado del equipo aurinegro / Archivo

​Este especial ‘Copa del Rey’ se suma a la ampliación de la programación especial del Carnaval, que llevará al BDC a prolongarse, en esta ocasión, hasta las 11.00 horas para dar cobertura a la Gala Drag de Las Palmas de Gran Canaria, antesala de la retransmisión en directo que Televisión Canaria ofrecerá a partir de las 21.00 horas, y acto seguido dar paso al bloque monográfico de 30 minutos de análisis técnico, entrevistas y al ambiente previo a la competición.

​Fátima Febles, redactora de Deportes Televisión Canaria, estará junto a Diego Peña, productor y Carmen Waló, cámara, desde este jueves en el Roig Arena de Valencia donde arrancan dos partidos, aunque “lo que nos trae aquí es un equipo canario, el Laguna Tenerife que se juega mañana viernes, a las 17:00 horas, ante el Baskonia su pase a la semifinal de la Copa del Rey”.

El equipo de BDC acompañará al equipo La Laguna Tenerife, a su directiva y los aficionados canarios en el vuelo desde Canarias a Valencia y según destaca la periodista Fátima Febles, la noticia más reseñable de este evento es que “todo el mundo está pendiente de si Marcelinho Huertas, uno de sus jugadores, estará disponible o no” para el partido.

Entrevistas en el campo

Además, por primera vez en la historia del torneo, las 18 aficiones de la Liga ACB estarán representadas en la ciudad, independientemente de quienes compitan por el título, que tendrán como “epicentro los alrededores del Roig Arena donde contarán con una fan zone espectacular de 90.000 metros cuadrados, la más grande jamás vista en la competición”, apunta.

La Laguna Tenerife tiene previsto entrenar por la mañana para luego descansar hasta el partido por la tarde en el recinto valenciano y “nosotros estaremos allí para darles la última hora de todo lo que acontezca”, concreta Fátima Febles que, además, añade que el Especial Copa del Rey contará con entrevistas a Nico Richotti, director deportivo de La Laguna Tenerife, Pablo Malo, director de comunicación de la ACB, Luis Yeray Gutiérrez, alcalde de La Laguna, Badel Albelo, concejal de Deportes del Ayuntamiento de La Laguna, y aficionados del equipo tinerfeño.

También ofrecerá algunas piezas con exjugadores, que ya saben lo que es disputar esta Copa del Rey con el Canarias y se escuchará a las jugadoras Leticia Romero y Elena Buenavida, dos canarias que juegan en el Valencia Basket femenino.

Con este especial, BDC refuerza su compromiso con los oyentes al ofrecer una ventana ampliada de información deportiva, sin perder de vista los asuntos sociales que marcan la agenda de las Islas.