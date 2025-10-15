Este miércoles, 15 de octubre, los Servicios Informativos de Televisión Canaria dan voz a mujeres rurales del Archipiélago, que impulsan proyectos marcados por la innovación y el relevo generacional

Los servicios informativos de Radio Televisión Canaria emitirán este miércoles 15 de octubre, a las 14:30 horas, un especial con motivo del Día Internacional de las Mujeres Rurales, una fecha que busca visibilizar el papel esencial de las mujeres en el desarrollo agrícola, económico y social de las zonas rurales del Archipiélago.

El especial mostrará historias de mujeres emprendedoras del mundo rural canario que apuestan por la innovación, la sostenibilidad y el relevo generacional. Entre ellas, Sara y Aida, del Vivero La Cosma (La Laguna, Tenerife), un espacio reconocido por su gran variedad de frutas tropicales y subtropicales. Sara, con 25 años de experiencia en la empresa, y Aida, la trabajadora más joven, representan dos generaciones unidas por la misma pasión y compromiso con el campo y la agricultura.

En Gran Canaria, el reportaje destacará la labor de una joven ganadera dedicada al pastoreo, representante del nuevo relevo en el sector y ejemplo del esfuerzo por mantener viva la ganadería tradicional canaria.

El especial contará también con la intervención de María Carmen Pérez, presidenta de COAG Canarias, quien abordará los principales retos y avances de las mujeres en el sector agrario, y una entrevista a Ysaura González, portavoz de Ceres Canarias, a cargo de Nacho Cabrera.

Los Servicios Informativos de la televisión pública de Canarias han querido sumarse a la conmemoración del Día Internacional de las Mujeres Rurales, reconociendo el trabajo y la innovación de quienes sostienen la vida en el campo y en los pueblos de las islas.