ES NOTICIA

Directo
InicioCorporativa

RTVC dedica un Especial Informativo al Día Internacional de las Mujeres Rurales

Gabinete de Prensa
Gabinete de Prensa

Este miércoles, 15 de octubre, los Servicios Informativos de Televisión Canaria dan voz a mujeres rurales del Archipiélago, que impulsan proyectos marcados por la innovación y el relevo generacional

Los servicios informativos de Radio Televisión Canaria emitirán este miércoles 15 de octubre, a las 14:30 horas, un especial con motivo del Día Internacional de las Mujeres Rurales, una fecha que busca visibilizar el papel esencial de las mujeres en el desarrollo agrícola, económico y social de las zonas rurales del Archipiélago.

El especial mostrará historias de mujeres emprendedoras del mundo rural canario que apuestan por la innovación, la sostenibilidad y el relevo generacional. Entre ellas, Sara y Aida, del Vivero La Cosma (La Laguna, Tenerife), un espacio reconocido por su gran variedad de frutas tropicales y subtropicales. Sara, con 25 años de experiencia en la empresa, y Aida, la trabajadora más joven, representan dos generaciones unidas por la misma pasión y compromiso con el campo y la agricultura.

En Gran Canaria, el reportaje destacará la labor de una joven ganadera dedicada al pastoreo, representante del nuevo relevo en el sector y ejemplo del esfuerzo por mantener viva la ganadería tradicional canaria.

El especial contará también con la intervención de María Carmen Pérez, presidenta de COAG Canarias, quien abordará los principales retos y avances de las mujeres en el sector agrario, y una entrevista a Ysaura González, portavoz de Ceres Canarias, a cargo de Nacho Cabrera.

Los Servicios Informativos de la televisión pública de Canarias han querido sumarse a la conmemoración del Día Internacional de las Mujeres Rurales, reconociendo el trabajo y la innovación de quienes sostienen la vida en el campo y en los pueblos de las islas.

Noticias Relacionadas

Otras Noticias

Otro récord para Aitor Sanz, capitán del CD Tenerife

Canarias arranca la jornada de huelga general en apoyo a Palestina

UD Las Palmas vs SD Eibar | J10 LaLiga Hypermotion

En directo | Pleno del Parlamento canario

El IPC se mantiene en Canarias en el 2,2% en septiembre

Contáctanos: oficinadelespectador@tvcanaria.tv

© Radio Televisión Canaria, 2025