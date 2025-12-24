Carlos, un espectador de Televisión Canaria, vio la noticia sobre esta pareja y su hijo en nuestros informativos y no se lo pensó dos veces: acogió a esta familia con su hijo de cuatro años

Hay momentos que solo pueden ocurrir en Navidad. Es el que les vamos a contar y del que nos sentimos partícipes. Este martes les contábamos en los informativos de esta casa la dramática historia de una familia de Gran Canaria que había tenido que pasar la noche en la calle con su hijo de cuatro años tras quedarse en la calle.

Pocas horas después, un espectador que vio la noticia en Televisión Canaria los ha acogido en su casa, donde pasarán no solo esta Navidad, sino todo el tiempo que necesiten hasta que encuentren un nuevo hogar. Un gesto solidario por el que no quiere nada a cambio más que echar una mano a esta familia que lo necesita. Asegura que al ver la historia se le partió el alma y que se puso en su lugar porque también es padre.

Momento en el que Carlos acoge a la familia que pasó la noche en la calle con su hijo de cuatro años

Su casa se incendió

La situación de esta familia responde a una serie de desafortunados acontecimientos. Este verano su casa se incendió. Lo perdieron todo. Desde entonces residían temporalmente en otro inmueble, pero que no contaba, aseguran, con licencia habitacional y tampoco les habían hecho contrato. Denunciaron la situación ante la policía y este lunes alguien entró en esa vivienda y tuvieron que abandonarla.

Por eso pasaron la noche en la calle. Algo que denunciaron ante las cámaras de informativos de Televisión Canaria y que llegó hasta este vecino de buen corazón.

Ahora ya tienen un lugar donde vivir todo el tiempo que lo necesiten sin preocuparse porque su hijo tenga que dormir al raso. Mientras, podrán seguir con sus trabajos y la búsqueda de un hogar que cumpla con las condiciones para vivir dignamente.