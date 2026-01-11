Buenos Días Canarias desvelará este lunes con sus protagonistas la canción Carnaval de 2026 de Radio Televisión Canaria

Informa: RTVC.

A pocos días de comiencen una de las fiestas más esperadas del año, Radio Televisión Canaria presenta la canción del Carnaval de 2026. ‘¡Estamos de Carnaval!’ es el título del himno para las fiestas de este año.

En el programa de ‘Buenos Días Canarias’ de este lunes, 12 de enero, se desvelará este himno como precedente a unas de las fiestas más importantes del archipiélago.

Para la realización del videoclip se ha contado con un gran número de profesionales bajo la realización de Eddy Cardellach. La cantante Alba Pérez pone voz a este himno que se podrá escuchar durante las fiestas del Carnaval en Radio Televisión Canaria.

Entrevistas a los protagonistas

El magazine ‘Buenos Días Canarias’ entrevistará a los protagonistas de este videoclip y también contará en el plato con el concejal de Fiestas de la capital tinerfeña, Javier Caraballero, y el responsable del Carnaval de Las Palmas de Gran Canaria, Héctor Alemán.

En las entrevistas ofrecerán detalles de las novedades que este año ofrecerán los Carnavales en las dos capitales de provincia. Actos que podrán seguir en directo en Radio Televisión Canaria.