Por primera vez una selección que visibiliza el liderazgo y la capacidad de impacto de mujeres referentes en el archipiélago en la Lista de las 30 Mujeres Influyentes de Canarias

Por primera vez, la Lista de las 30 Mujeres Influyentes de Canarias. Imagen cedida

Forbes presenta por primera vez la Lista de las 30 Mujeres Influyentes de Canarias, una selección que visibiliza el liderazgo, la trayectoria y la capacidad de impacto de mujeres referentes en sectores clave para el desarrollo económico, social y cultural del archipiélago.

Las 30 mujeres están convocadas a una gran gala de reconocimiento que ForbesWomen ha organizado el próximo miércoles 4 de febrero en el Castillo de San José, Lanzarote, en la que participarán representantes institucionales y referentes del mundo empresarial, social y cultural de las islas.

El día posterior al encuentro se celebrará el Forbes Canary Islands Economic Summit, en Jameos del Agua, un espacio de reflexión y conversación de alto nivel sobre las fortalezas y oportunidades económicas del archipiélago. Este doble evento ha sido impulsado por los Centros de Arte, Cultura y Turismo del Cabildo de Lanzarote, según informa un comunicado.

Un recorrido por el talento femenino de las islas

Ámbito político

En el ámbito político, la lista reconoce a mujeres con un papel destacado en la gestión pública y la representación institucional, entre ellas Carolina Darias, alcaldesa de Las Palmas de Gran Canaria y exministra del Gobierno de España; Astrid Pérez Batista, presidenta del Parlamento de Canarias; y Nieves Lady Barreto, consejera de Presidencia, Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad del Gobierno de Canarias. Estos perfiles representan la contribución y la visibilidad del liderazgo femenino en las principales instituciones del archipiélago.

Conocimiento, salud e investigación

El listado también destaca a mujeres que contribuyen al avance del conocimiento, la salud y la investigación, como Antonia Varela Pérez, Isabel Marichal, Elba Bueno Cabrera y Ascensión Robayna, perfiles vinculados al ámbito científico, sanitario y académico.

Talento creativo

El talento creativo ocupa un lugar central en esta primera edición, con nombres propios del panorama cultural y artístico como Toni Acosta, Antonia San Juan, Goya Toledo, Kira Miró, Sara Sálamo, Marta González de Vega, Ana Guerra, NIA, Valeria Castro, Yolanda Auyanet Hernández, Lourdes Santana, Icíar Pérez y Eloísa González, mujeres que, desde la interpretación, la música, la comunicación y las artes escénicas, proyectan la identidad cultural de Canarias.

Mujeres que generan empleo

Forbes reconoce igualmente a mujeres que generan empleo, marca e innovación desde la empresa y el emprendimiento, como Sandra García-Sanjuan, Carla Barber, Ariadne Artiles, Laura Galarza, Carmen García Pascual, Victoria López Fuentes, Laura Acosta, Alba Aula Méndez, Esther Cabrera y Alicia Martinón, perfiles vinculados al desarrollo de proyectos empresariales, iniciativas de marca y dinamización económica.

Mujeres referentes

“Con esta lista queremos reconocer a mujeres que no solo destacan en sus sectores, sino que se han convertido en referentes de liderazgo, inspiración y transformación social. Canarias es talento, es capacidad y es proyección, y estas 30 mujeres lo representan de forma extraordinaria”, señalan desde Forbes.

La presentación de esta lista se enmarca en una semana clave para el pensamiento estratégico en el archipiélago, que culminará con la celebración del Forbes Canary Islands Economic Summit el 5 de febrero en Jameos del Agua. Ambos encuentros comparten un mismo eje: poner en valor el liderazgo y el talento de Canarias como motor de desarrollo económico y social.