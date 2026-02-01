Melchior ocupó la presidencia del Cabildo de Tenerife entre 1999 y 2013, representando a su partido, Coalición Canaria

El funeral del que fue presidente del Cabildo de Tenerife durante 15 años, Ricardo Melchior, tendrá lugar este domingo, en la Iglesia Matriz de La Concepción, en La Laguna, a las 14.00 horas.

Imagen RTVC.

Melchior ocupó la presidencia del Cabildo de Tenerife entre 1999 y 2013, representando a su partido Coalición Canaria. Entre 2015 y 2018, presidió la Autoridad Portuaria de Santa Cruz de Tenerife, y también fue senador por Tenerife en la legislatura de 2004-2008.

Actividades de investigación

Desde que comenzó su carrera política, mostró interés por las actividades de investigación, desarrollo y demostración de las energías renovables llevadas a cabo en la Unión Europa, aportando su participación en diferentes seminarios, congresos y conferencias.

Melchior continuaba siendo miembro de la Ejecutiva Insular y Nacional de Coalición Canaria (CC).