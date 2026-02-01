ES NOTICIA

Directo
InicioNoticias

Este domingo tiene lugar el funeral del expresidente del Cabildo de Tenerife, Ricardo Melchior

Redacción RTVC
Redacción RTVC

Melchior ocupó la presidencia del Cabildo de Tenerife entre 1999 y 2013, representando a su partido, Coalición Canaria

El funeral del que fue presidente del Cabildo de Tenerife durante 15 años, Ricardo Melchior, tendrá lugar este domingo, en la Iglesia Matriz de La Concepción, en La Laguna, a las 14.00 horas.

Melchior ocupó la presidencia del Cabildo de Tenerife entre 1999 y 2013, representando a su partido, Coalición Canaria
Imagen RTVC.

Melchior ocupó la presidencia del Cabildo de Tenerife entre 1999 y 2013, representando a su partido Coalición Canaria. Entre 2015 y 2018, presidió la Autoridad Portuaria de Santa Cruz de Tenerife, y también fue senador por Tenerife en la legislatura de 2004-2008.

Actividades de investigación

Desde que comenzó su carrera política, mostró interés por las actividades de investigación, desarrollo y demostración de las energías renovables llevadas a cabo en la Unión Europa, aportando su participación en diferentes seminarios, congresos y conferencias.

Melchior continuaba siendo miembro de la Ejecutiva Insular y Nacional de Coalición Canaria (CC).

Noticias Relacionadas

Otras Noticias

Este lunes arranca el concurso de Murgas Adultas de Las Palmas de Gran Canaria

Inspección en el Puerto de La Isleta detecta fallos en el transporte de medicamentos

Persisten las labores de búsqueda de la mujer desaparecida en el norte de Tenerife

Efectivos trabajan en la extinción de un incendio declarado este domingo en un punto limpio de Telde

2-2 | Las Palmas Atlético empata en su visita al líder, el Rayo Majadahonda

Contáctanos: oficinadelespectador@tvcanaria.tv

© Radio Televisión Canaria, 2026