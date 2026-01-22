A partir de las 10:00 horas se podrá acceder, vía internet, a la compra de entradas de los concursos que se paralizó ayer por una incidencia técnica

El Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife pone de nuevo a la venta este jueves, 22 de enero, a partir de las 10:00 horas, las entradas para los concursos del Carnaval 2026 programados en el Recinto Ferial, excepto las localidades de las galas adulta e infantil, que estarán disponibles el viernes.

Según el consistorio, para garantizar el acceso en igualdad de condiciones y con el fin de evitar que se repitan las incidencias que llevaron ayer a suspender la venta de las entradas que estaba prevista, Fiestas ha tomado la decisión de dividir la venta por actos y tramos horarios diferenciados, así como abrir la taquilla del Recinto Ferial, el viernes, a las 17.00 horas.

Así, a través del sitio entradascarnavaltenerife.com los interesados podrán adquirir las localidades disponibles para el concurso de murgas adultas, tanto para las fases, como para la final, incluidos los bonos para los cuatro días de concurso y final.

También hoy pero a partir de las 17:00 horas, y en la misma plataforma, se pondrán a la venta las entradas para los concursos de las agrupaciones coreográficas, comparsas y rondallas.

Entradas para las galas de la Reina Adulta e Infantil

El viernes 23 de enero, a partir de las 9:00 horas, se podrán adquirir las entradas correspondientes a la Gala de Elección de la Reina Adulta así como las de la Reina infantil. Este mismo día, a las 17.00 horas, se abrirán las taquillas del Recinto Ferial para la venta de aquellas entradas que no se hubieran vendido vía internet, en previsión de que se pudieran repetir nuevas incidencias.

Al igual que en ediciones anteriores, se repite la venta, exclusivamente, a través de entradascarnavaltenerife.com , de la totalidad de entradas correspondientes a la final del concurso de Murgas Adultas, tanto en bono como en billete sencillo.

De igual manera, tanto en las galas de la Reina Adulta, el concurso de Comparsas y la final de Murgas Adultas, los asientos correspondientes a la zona de gradas y sillas estarán todos numerados y su compra se podrá realizar, únicamente, a través de la plataforma de venta digital. El precio de este tipo de localidad se mantendrá con respecto a otras ediciones. En el caso de que esta grada numerada no se agotase, el mismo día del acto se pondrán las localidades disponibles a la venta en las taquillas del Recinto Ferial.

El sistema de expedición de entradas permite la adquisición de un máximo de cuatro localidades por tarjeta bancaria y acto y también ofrece la posibilidad de imprimirlas en el propio proceso de compra.

Además, las localidades incorporan un código QR exclusivo para cada una de ellas, con la finalidad de verificar la autenticidad del boleto e impedir su duplicidad o falsificación.

Los precios de las entradas son los siguientes:

ESPECTACULO DETALLLE PRECIO FESTIVAL COREOGRÁFICO MENORES 10 AÑOS 3,00 ADULTOS 5,00 GALA REINA INFANTIL MENORES 10 AÑOS 6,00 ADULTOS 8,00 MURGAS ADULTAS 1ª FASE MURGAS ADULTAS GENERAL 8,00 2ª FASE MURGAS ADULTAS GENERAL 8,00 3ª FASE MURGAS ADULTAS GENERAL 8,00 4ª FASE MURGAS ADULTAS GENERAL 8,00 FINAL MURGAS ADULTAS GENERAL 12,00 DE PIE 8,00 BONOS MURGAS ADULTAS GENERAL 28,00 COMPARSAS GENERAL 10,00 6,00 GALA REINA ADULTA GENERAL 15,00 CERTAMEN RONDALLAS GENERAL 8,00

Los siguientes espectáculos serán gratuitos: Concurso de Murgas Infantiles, Concurso de Agrupaciones Musicales, Gala de Elección de la Reina de Los Mayores y Concurso de Disfraces.

Venta en taquilla

La expedición de localidades en las taquillas del Recinto Ferial dará comienzo el 23 de enero, a las 17:00 horas. Los días que tengan lugar los concursos y galas, el horario de apertura se mantendrá, aproximadamente, hasta la finalización del acto. El horario habitual de las taquillas del Recinto Ferial es de 10:00 a 13:00 horas y de 17:00 a 20:00 horas.

En el caso de la Gala de los Mayores, el acceso se realizará con invitaciones, dado su carácter gratuito, que serán distribuidas en su fecha de celebración, el miércoles 4 de febrero, en un espacio habilitado y debidamente señalizado en el exterior del Recinto Ferial.

El concurso de Rondallas, que se celebrará el domingo 8 de febrero en el Auditorio, las entradas se podrán adquirir a través de internet y las taquillas del Recinto Ferial al precio único de 8 euros, además del día del certamen que se abrirán las taquillas del Auditorio.