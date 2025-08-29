Estos son los estrenos de esta semana en cartelera

El último fin de semana de agosto llega con variedad de nuevos títulos en las salas de cine

Vídeo RTVC.

Agosto se despide con una última tanda de estrenos en las salas de cine. Benedict Cumberbatch y Olivia Coleman pondrán el punto de humor y comedia con «Los Rose», una comedia romántica en la que interpretan a una pareja feliz cuya vida está a punto de desmoronarse.

Imagen de archivo de una sala de cine

El cine italiano también llega a la cartelera con «Locamente», otra comedia romántica protagonizada por Edoardo Leo y Pilar Fogliati, que se dejarán llevar por sus voces interiores. La película se ha convertido ya en la más taquillera del año en Italia.

Canarias también estará presente en las carteleras con «El Volcán», que nos sumerge en el drama de una familia ucraniana que se entera del estallido de la guerra en su país durante sus vacaciones en Tenerife.

También vuelve un clásico: para celebrar el 50 aniversario de Tiburón, el clásico de Spielberg se reestrenará en las salas.

Por último, «Campamento Garra de Oso» pone el toque de humor en la cartelera con una comedia, en la que unos niños se unirán para salvar su campamento de verano.