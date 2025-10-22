El Barómetro Sanitario 2025 señala que el 52,5% de la población opina que el sistema sanitario español funciona bien, y que el 67% escogería un centro de atención primaria público antes que uno privado

El 61,4 % de los españoles con seguro de salud privado opina que la sanidad pública puede ofrecerle un mejor tratamiento en caso de sufrir un problema de salud grave, según los resultados de la segunda oleada del Barómetro Sanitario 2025 del Ministerio de Sanidad, publicado este miércoles por el Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS).

En general, el 52,5 % de la población opina que el sistema sanitario español funciona bien, lo que supone un ligero descenso respecto al 55,8 % registrado en la primera oleada de 2025, publicada en julio.

Así, el 67 % escogería un centro de atención primaria público antes que uno privado, algo que también haría el 69 % de los que necesitan acudir a urgencias o el 73 % de los que deben ingresar en un hospital. En lo que respecta a los médicos especialistas, el 54 % escogería antes a uno del sistema público que a uno del privado.

El 23,7 % de los encuestados optan por el suspenso

La puntuación media de satisfacción general con el sistema de salud español se sitúa en 6,02 puntos sobre 10, frente a 6,35 del año anterior. El 23,7 % de los encuestados optan por el suspenso.

Por categorías, tanto la atención primaria, hospitalaria, de urgencias y de salud mental reciben la valoración positiva de más del 70 % de los encuestados.

La nota más elevada se la llevan las urgencias 061 y 112, valoradas con un 7,17 sobre 10, seguidas por el ingreso y asistencia en hospitales públicos, que logran un 6,97. La peor valoradas son las consultas con especialistas, que cosechan un 5,76.