El estudio se ha marcado como objetivo entrevistar y analizar a 1.500 personas, tras completarse en otros municipios de la isla

El Proyecto Mulagua, estudio sobre enfermedad renal crónica, ha ampliado su ámbito de investigación al municipio gomero de San Sebastián, con el objetivo de alcanzar un total de 1.500 personas entrevistadas y analizadas, tras completar la primera fase en Hermigua, Agulo y Vallehermoso.

El estudio renal amplía su investigación a San Sebastián de La Gomera/ Imagen cedida por el Cabildo de La Gomera

Este estudio, dirigido por el nefrólogo Esteban Porrini y financiado por el Instituto de Salud Carlos III y el Cabildo de La Gomera, busca comprender el estado de la enfermedad renal crónica en la isla y facilitar el diseño de estrategias sanitarias de prevención temprana a nivel nacional y europeo, según detalló este lunes el Cabildo insular en un comunicado.

Encuestas y pruebas no invasivas

Por otro lado, Porrini indicó que los resultados preliminares de la primera fase, con 500 pacientes, mostraron que la prevalencia de enfermedad renal crónica no era tan alta como se esperaba.

Según detalló, alrededor del 5 % de los pacientes ya tenía la enfermedad conocida, y estimó que podría aflorar un 3-4 % adicional de enfermedad renal oculta cuando se complete toda la muestra.

Además, el investigador explicó que La Gomera se eligió por la colaboración y predisposición de la población, y porque los proyectos de salud funcionan mejor en localidades pequeñas, donde el seguimiento es más sencillo y la participación suele ser alta.

El Proyecto Mulagua utiliza pruebas no invasivas y encuestas realizadas en los centros de salud locales para identificar casos de enfermedad renal oculta, posicionando a los municipios del antiguo Cantón de Mulagua a la vanguardia de la nefrología preventiva.