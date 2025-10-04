Evacúan al tripulante de un barco a 26 millas de Canarias

Salvamento Marítimo tuvo que intervenir la noche del viernes en la evacuación de una persona que viajaba a bordo de un buque a 26 millas de la costa

Salvamento Marítimo realizó durante la noche de este viernes la evacuación de una persona que viajaba a bordo del buque Canarias Express a 26 millas de la costa.

Una rápida movilización de los servicios de Salvamento Marítimo permitió la evacuación del enfermo del buque en el que viajaba / Salvamento Marítimo

Una llamada recibida en el Centro Radiomédico Internacional en Madrid activó al dispositivo de emergencia a las 21:35 horas de este viernes. Se necesitaba la evacuación urgente del segundo oficial del barco por encontrase enfermo.

Para la evacuación los controladores marítimos del centro en Las Palmas de Gran Canaria movilizaron al Helimer 215. El dispositivo de emergencia requirió al buque Canarias Express que invirtiese el rumbo y se dirigiese a Gran Canaria.

A las 23:29 horas, el personal a bordo del helimer 215 avisó de que tenían a bordo al enfermo y se dirigían al helipuerto del hospital.