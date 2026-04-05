El aviso fue notificado sobre las 14:40 horas, cuando el 112 contactó con el Centro de Salvamento Marítimo en Las Palmas

Salvamento Marítimo ha rescatado este domingo a unas 47 personas migrantes a bordo de una patera que fue localizada navegando a 10 millas al sureste de Morro Jable, en la isla de Fuerteventura.

Imagen archivo.

El aviso fue notificado sobre las 14:40 horas. En ese momento, el 112 contactó con el Centro de Salvamento Marítimo en Las Palmas para reportar la localización de una patera que había sido avistada por una embarcación de recreo, según ha informado el organismo estatal.

Salvamar Izar

Los controladores marítimos procedieron a movilizar la salvamar Izar. La embarcación de recreo, en contacto con Salvamento, aguardó en la zona hasta la llegada de la unidad de rescate. Todo ello, mientras el SIVE de la Guardia Civil confirmó ecos en la zona de avistamiento.

A las 16:36 horas, la salvamar Izar procedió al rescate de 47 personas migrantes. Cabe destacar que, todo ellos en aparente buen estado, entre ellos 36 varones magrebíes y una mujer, más 10 varones subsaharianos.