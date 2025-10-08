Exhibiciones del juego del palo en los 14 municipios de Fuerteventura en un solo día

Es un evento de la Asociación Cultural MAHO, que organiza una carrera de relevos en la que se hará una exhibición del juego del palo en cada municipio de Fuerteventura este sábado
El juego del palo unirá este sábado catorce localidades de Fuerteventura en un solo día, en una carrera de relevos llamada ‘Canarias Unida por la Tradición’, de la Asociación Cultural MAHO. Es un acto apoyado por el Cabildo de Fuerteventura, a través de la Consejería de Deportes que recorrerá los municipios de la isla con exhibiciones en cada plaza cuando llegue la delegación de la anterior.
‘Canarias Unida por la Tradición’
Como muestra del hermanamiento cultural, el evento contará con la participación de delegaciones invitadas de Tenerife, Gran Canaria y Lanzarote. La idea es que así estén representadas distintas variedades y estilos de este patrimonio común. La Asociación MAHO tendrá una especial representación con una exhibición del juego de la lata, una de las modalidades más singulares de la tradición majorera.
Esta diversidad de estilos, con sus diferentes modos de utilizar el palo y sus distintos tamaños, quiere enriquecer el evento para que se nutra de las destrezas, mañas y habilidades en la práctica del palo canario.
Carrera de relevos
El público será testigo en cada plaza de cómo la pareja portadora llega y, tras una demostración, busca la sincronía con la siguiente pareja receptora. «El instante preciso en que el sonido de los palos de ambos grupos se funde en un único ritmo será la señal de que la tradición ha sido transmitida. Un símil que evoca la emoción y precisión de momentos únicos en la cultura canaria, como el encuentro de la Virgen de los Reyes con los grupos de bailadores y tocadores de cada pueblo en su Bajada en El Hierro, evento que ha servido de inspiración», concreta en una nota la asociación.
Itinerario oficial y horario estimado
La caravana cultural saldrá de la Plaza de La Molina de Juan Morera en Corralejo a las 8:15 horas del sábado 11 de octubre. El recorrido completo, con horarios aproximados, será el siguiente:
Corralejo (Salida 8:15 h)
La Lajares 8.50h
La Oliva 9.20h
Tindaya 10.00h
Tetir 10.45h
Puerto del Rosario 11.30h
Antigua 12.30h
Betancuria 15.00h
La Vega de Rio Palmas 15.45
Pájara 16.30h
Tuineje 17.15h
Gran Tarajal 18.00h
Tarajalejo 18.45h
Morro Jable 20.00h
Dada la extensión del recorrido, para conocer la hora aproximada de llegada a cada plaza y posibles cambios de último minuto, se recomienda seguir la cuenta de las Asociacón MAHO, donde se realizarán actualizaciones en tiempo directo.