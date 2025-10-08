Exhibiciones del juego del palo en los 14 municipios de Fuerteventura en un solo día

Es un evento de la Asociación Cultural MAHO, que organiza una carrera de relevos en la que se hará una exhibición del juego del palo en cada municipio de Fuerteventura este sábado

El juego del palo unirá este sábado catorce localidades de Fuerteventura en un solo día, en una carrera de relevos llamada ‘Canarias Unida por la Tradición’, de la Asociación Cultural MAHO. Es un acto apoyado por el Cabildo de Fuerteventura, a través de la Consejería de Deportes que recorrerá los municipios de la isla con exhibiciones en cada plaza cuando llegue la delegación de la anterior.

Cartel y recorrido de ‘Canarias Unida por la Tradición’ de la Asociación Cultural MAHO

‘Canarias Unida por la Tradición’

Como muestra del hermanamiento cultural, el evento contará con la participación de delegaciones invitadas de Tenerife, Gran Canaria y Lanzarote. La idea es que así estén representadas distintas variedades y estilos de este patrimonio común. La Asociación MAHO tendrá una especial representación con una exhibición del juego de la lata, una de las modalidades más singulares de la tradición majorera.

El juego del palo unirá catorce localidades de Fuerteventura en un solo día, en una carrera de relevos

Esta diversidad de estilos, con sus diferentes modos de utilizar el palo y sus distintos tamaños, quiere enriquecer el evento para que se nutra de las destrezas, mañas y habilidades en la práctica del palo canario.

Carrera de relevos

El público será testigo en cada plaza de cómo la pareja portadora llega y, tras una demostración, busca la sincronía con la siguiente pareja receptora. «El instante preciso en que el sonido de los palos de ambos grupos se funde en un único ritmo será la señal de que la tradición ha sido transmitida. Un símil que evoca la emoción y precisión de momentos únicos en la cultura canaria, como el encuentro de la Virgen de los Reyes con los grupos de bailadores y tocadores de cada pueblo en su Bajada en El Hierro, evento que ha servido de inspiración», concreta en una nota la asociación.

‘Canarias Unida por la Tradición’, de la Asociación Cultural MAHO, llevará el palo canario por todo Fuerteventura en un histórico recorrido de relevos

Itinerario oficial y horario estimado

La caravana cultural saldrá de la Plaza de La Molina de Juan Morera en Corralejo a las 8:15 horas del sábado 11 de octubre. El recorrido completo, con horarios aproximados, será el siguiente:

Corralejo (Salida 8:15 h)

La Lajares 8.50h

La Oliva 9.20h

Tindaya 10.00h

Tetir 10.45h

Puerto del Rosario 11.30h

Antigua 12.30h

Betancuria 15.00h

La Vega de Rio Palmas 15.45

Pájara 16.30h

Tuineje 17.15h

Gran Tarajal 18.00h

Tarajalejo 18.45h

Morro Jable 20.00h

Dada la extensión del recorrido, para conocer la hora aproximada de llegada a cada plaza y posibles cambios de último minuto, se recomienda seguir la cuenta de las Asociacón MAHO, donde se realizarán actualizaciones en tiempo directo.