El extenista número 5 del mundo, David Marrero, impulsa un proyecto social y deportivo con el apoyo del Ayuntamiento para acercar el tenis a niños y jóvenes del municipio

El extenista David Marrero abre un club accesible para todas las familias en Telde / Ayuntamiento de Telde

El que fue número 5 del mundo, David Marrero, ha elegido Telde para poner en marcha un club de tenis al que podrán acceder todas las familias para cumplir así su «interés de crear en la ciudad un club con clases para todas las niñas y todos los niños interesados».

Marrero se ha reunido este lunes con el concejal de Deportes del Ayuntamiento de Telde, Christian Santana, para darle a conocer los detalles de un proyecto «de gran relevancia para el municipio, teniendo en cuenta la imposibilidad de muchos menores y jóvenes de acceder a este deporte por su alto coste económico».

“Desde el Ayuntamiento, solo tenemos palabras de agradecimiento a David Marrero por elegir Telde para un proyecto de esta envergadura y nos mostramos a su disposición para colaborar en todo lo que se pueda desde la institución”, ha asegurado Santana. “El deporte sigue creciendo en la ciudad y esta noticia refuerza aún más el avance que estamos viviendo”, concluye el edil.