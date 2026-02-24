Extinguido el incendio que calcinó varias guaguas en Lanzarote

Durante toda la noche han trabajado los equipos de extinción en la nave en la que se encontraban las guaguas

Un incendio declarado este martes en una nave de la empresa Lanzarote Bus ha dejado varias guaguas turísticas y camiones calcinados. Los equipos de emergencias han trabajado durante toda la noche para enfriar la zona y el fuego ya se da por extinguido.

Interior de la nave en la que se registró el incendio en Lanzarote tras la extinción del fuego / RTVC / Salvador Cruz

El incendio se declaró en la tarde del martes en una nave vinculada a la empresa de transporte Lanzarote Bus, en la isla de Lanzarote. Las llamas provocaron importantes daños materiales y afectaron a varios vehículos que se encontraban en el interior de las instalaciones.

Según la información ofrecida durante la conexión en directo en el programa Buenos días Canarias por Salvador Cruz, al menos diez guaguas turísticas y dos camiones han resultado calcinados tras el fuego. La nave presenta también daños visibles en su estructura interior y en parte de la cubierta.

Durante la madrugada, los equipos de extinción han permanecido trabajando en el lugar para asegurar la zona y evitar que se reprodujeran focos activos.

Los equipos de emergencia trabajan durante toda la noche

Efectivos de bomberos y otros servicios de emergencia han centrado sus labores en refrescar el área afectada después de que el incendio fuera controlado. El objetivo ha sido garantizar la completa extinción y prevenir posibles reactivaciones.

Enrique Espinosa, gerente del Consorcio de Seguridad y Emergencias de Lanzarote ha explicado que la prioridad ha sido asegurar la nave y revisar los vehículos dañados, muchos de ellos con graves desperfectos tras el paso del fuego.

El incendio comenzó a última hora de la tarde

El fuego se inició en torno a las cinco de la tarde de este lunes en Arrecife. Tras varias horas de trabajo, los equipos lograron controlar el incendio a última hora de la tarde-noche.

A primera hora de la mañana, el fuego ya se encontraba extinguido, aunque los servicios de emergencia han continuado revisando el lugar para garantizar que no quedaran puntos calientes.

Por el momento no se han comunicado daños personales, aunque las pérdidas materiales son significativas debido al número de vehículos afectados dentro de la nave. Las autoridades investigan ahora las causas que pudieron originar el incendio.

Investigación abierta para determinar las causas

Tras dar por extinguido el incendio, los equipos técnicos comenzarán a analizar el estado de la nave y de los vehículos afectados para determinar el origen del fuego.

Este tipo de incidentes suele requerir una evaluación detallada de las instalaciones, especialmente cuando se trata de espacios cerrados con vehículos y combustible en su interior.

Mientras continúan las labores de revisión, el suceso ha provocado un importante impacto en la flota afectada y en la actividad de la empresa de transporte en la isla.

