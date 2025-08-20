Extraños tiburones hallados en aguas Canarias

Encuentran en Canarias especies de tiburones poco comunes en nuestras aguas- Hace unos días se avistaba en El Hierro un tiburón sol-rayo y en Tenerife un tiburón marrajo

Este veranos se han encontrado en Canarias especies de tiburones poco comunes en nuestras aguas. Hace unos días, se avistaba en El Hierro un tiburón sol-rayo, catalogado como vulnerable en la Lista Roja de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza. No es el único, también llegó a las costas de Tenerife, un tiburón marrajo.

Redacción RTVC

La mitad de las especies en peligro de extinción de España

Las aguas canarias albergan una gran diversidad de especies marinas. Hace unos días, en El Hierro, se avistó un tiburón sol-rayo, catalogado como vulnerable en la Lista Roja de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza y que no se veía en la isla desde 2019. De hecho, Canarias concentra la mitad de las especies en peligro crítico de extinción de España, según este catálogo.

Así lo comprobaron los miembros del centro de buceo El Bajón, en El Hierro, al encontrarse con un ejemplar de tiburón solrayo. Era una hembra embarazada, por lo que se cree que podría haberse acercado buscando tranquilidad.

Estos ejemplares están catalogados en la Lista Roja como vulnerables. Se trata de una especie que suele habitar entre los 400 y los 1.000 metros de profundidad.

Sorpresa también en Tenerife al encontrar muy cerca de la costa a un tiburón marrajo. Fue en el sur de la isla. Se trata de una especie oceánica que habitualmente vive en aguas abiertas. Su presencia en esta zona costera hizo sospechar que estaba enfermo. De hecho, este tiburón no sobrevivió.

En situaciones de este tipo lo recomendable es respetar el espacio del animal y avisar a los servicios de emergencias.