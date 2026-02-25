El exteniente coronel de la Guardia Civil, Antonio Tejero, murió a los 93 años, dos días después del 45º aniversario del golpe de Estado

Fallece Antonio Tejero, protagonista del 23-F

Antonio Tejero Molina, el teniente coronel que lideró el fallido golpe de Estado del 23 de febrero de 1981, ha fallecido a los 93 años, según confirmó la abogada de la familia, Ángeles Cañizares.

Nació el 30 de abril de 1932 en Alhaurín el Grande (Málaga), ingresó en la Guardia Civil en 1951 y fue expulsado tras protagonizar el golpe. Condenado por rebelión militar a 30 años de cárcel, cumplió la mitad de la pena y quedó en libertad en 1996.

El fallecimiento de Tejero coincide con la reciente desclasificación por parte del Gobierno de documentos del 23-F, que incluyen mensajes mantenidos con la Casa Real y referencias personales de su esposa durante los días del intento de golpe. Su muerte se produce además apenas dos días después de cumplirse el 45º aniversario de aquel suceso que marcó la historia reciente de España.

La familia comunicó la noticia mediante un mensaje público en el que indicó que Tejero falleció acompañado de todos sus hijos y tras recibir los últimos sacramentos y la bendición de Su Santidad León XIV. En el mensaje se resaltó la dedicación del coronel a Dios, España y su familia, y se pidió una oración por su eterno descanso.