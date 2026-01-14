El defensa isleño fue miembro de una de las etapas más gloriosas del club amarillo

La UD Las Palmas comunicó este miércoles el fallecimiento de Gustavo González Santana, exjugador del equipo grancanario en los años sesenta.

Fallece Gustavo González Santana, exjugador de la UD Las Palmas/ Imagen de la UD Las Palmas

El defensa isleño se formó en el Arucas CF y se incorporó a la plantilla de la Unión Deportiva en 1967 bajo la dirección técnica de Luis Molowny, en una de las etapas más gloriosas del club grancanario.

Parte de los «Diablillos Amarillos»

El fallecido participó en un amistoso frente al Liverpool en el Estadio Insular el 29 de mayo de 1968 , que servía de homenaje al capitán Ernesto Aparicio en su despedida como jugador, al que precisamente sustituyó en ese encuentro.

A pesar de no llegar a producirse su debut en partido oficial con la UD Las Palmas, Gustavo González formó parte de la Selección Juvenil de Las Palmas que se proclamó campeona de España en 1962.

«La UD Las Palmas lamenta profundamente su fallecimiento y expresa sus condolencias a familiares y amigos», indicó el comunicado del club grancanario.