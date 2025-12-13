Fallece Héctor Alterio a los 96 años

La familia del actor ha informado que ha fallecido este sábado a los 96 años, según un comunicado distribuido por Pentación Espectáculos

El actor argentino ha fallecido a los 96 años de edad. Daniel González/EFE.

El actor argentino, Héctor Alterio padre de los también intérpretes Malena y Ernesto Alterio, ha fallecido este sábado a los 96 años. Según ha informado la familia del intérprete en un comunicado distribuido por Pentación Espectáculos.

En el mensaje han expresado «con profundo dolor queremos comunicaros que hoy, 13 de diciembre por la mañana, nos ha dejado Héctor Alterio. Se fue en paz después de una vida larga y plena dedicada a su familia y al arte, estando activo profesionalmente hasta el día de hoy. Descanse en paz».

Trayectoria y reconocimientos

Héctor Alterio recibió en 2004 el Goya de Honor de manos de sus hijos. Comenzó muy joven y ha continuado hasta ahora que estaba de gira con el texto ‘Una pequeña historia’, de tintes autobiográficos.

Llegó a España en 1975, cuando tuvo que abandonar Argentina, por amenazas de muerte.

Fue uno de los intérpretes más destacados de su generación, tanto en su Argentina natal como en España, donde desarrolló de manera prolífica su carrera y donde fue reconocido con el Goya de Honor 2004 de la Academia de Cine, de la que era miembro.

Alterio debutó como actor en 1948, con la obra ‘Prohibido suicidarse en primavera’, de Alejandro Casona. Tras acabar sus estudios de Arte Dramático, creo la compañía Nuevo Teatro, con la que trabajó por la renovación de la escena argentina durante la década de los 60.

Aunque su fama como actor le llegaría a través del cine, donde debutó en junto a Alfredo Mathé en ‘Todo sol es amargo’ y donde intervino en algunas de las mejores películas de la nueva generación de cineastas argentinos, como Leopoldo Torre Nilsson.

Después de establecerse en España colaboró con importantes figuras de nuestro cine como Jaime Chávarri, en ‘A un dios desconocido’, con la que obtuvo la Concha de Plata del Festival de San Sebastián; ‘El crimen de Cuenca’, de Pilar Miró; o ‘El nido’, la historia de Jaime de Armiñán nominada al Oscar en 1980.

Colaboraciones en su país natal

Continúo participando en numerosas películas en su país natal, protagonizando cuatro de las primeras películas argentinas en ser nominadas a los premios de la Academia de Hollywood: ‘La tregua’ (1974), ‘Camila’ (1984), ‘La historia oficial’ (1985), que logró el Oscar y ‘El hijo de la novia’ (2001).

Su último trabajo en la gran pantalla fue en 2015, ‘Due uomini, quattro donne e una mucca depressa’, de la italina Anna di Francisca y estrenada en 2015 aunque, también se le pudo ver en 2014 en ‘Kamikaze’, de Álex Pina.

En 2008, su Argentina natal le reconoció con el Cóndor de Plata por su trayectoria cinematográfica y en 2023, el Centro Cultural Kirchner de Buenos Aires le brindó un homenaje que contó con la presencia de un nutrido grupo de profesionales del séptimo arte de Argentina, como Ricardo Darín.

Pentación Espectáculos, productora de su último espectáculo, ha lamentado «con profundo dolor y pesar» el fallecimiento de Alterio, figura notablemente destacada en el ámbito cultural tanto de Argentina como de España.

Jesús Cimarro, productor de su último espectáculo, ‘Una pequeña historia’, ha declarado: «Se va, nos deja uno de nuestros grandes intérpretes de la escena española y argentina . Tuve el honor de ser su productor en numerosas producciones. Buen viaje, querido Héctor».